Guardie ecologiche volontarie a Como, parte il corso di formazione: come iscriversi

Parte a Como il corso per diventare Guardie Ecologiche Volontarie organizzato dal comune.

Lanciato nel mese di ottobre 2017, dopo un avvio a rilento con poche adesioni che aveva portato Palazzo Cernezzi a prorogare fino a febbraio 2018 il termine, i corso adesso diventa realtà.

65 le persone iscritte, tra cui l'assessore all'Ambiente Simona Rossotti che al termine della formazione obbligatoria diventerà una volontaria.

Il corso

La formazione inizierà il 16 maggio 2018 dalle 18 alle 20 nell'auditorium della biblioteca comunale di Como, in piazzetta Venosto Lucati.

Il corso intende fornire ai partecipanti un'adeguata preparazione sul ruolo della Guardia Ecologica Volontaria e sulla normativa ambientale, per poter sostenere l'esame obbligatorio e ottenere la qualifica.

Le Guardie Ecologiche Volontarie sono cittadini che offrono impegno e tempo libero gratuitamente per una pubblica utilità, assumendo un ruolo fondamentale: vigilano e sensibilizzano sulla tutela ambientale, possono accertare le violazioni amministrative nelle materie di competenza, collaborano con le autorità in caso di calamità naturali, disastri ecologici e incendi sul territorio.

Requisiti per partecipare e come iscriversi

Gli interessati che non fossero ancora iscritti hanno la possibilità di aggiungersi fino alla prima lezione. Per accedere al corso occorre avere avere cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea, 18 anni compiuti, licenza di scuola dell'obbligo, diritti civili e politici, idoneità fisica allo svolgimento delle attività richieste, non aver riportato condanne penali definitive.

Le domande possono ancora essere inoltrate al Comune di Como con una delle seguenti modalità:

Presentazione a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Como;

Invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune di Como - Ufficio Protocollo - via Vittorio Emanuele II 97 - 22100 Como;

Invio con posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: comune.como@comune.pec.como.it (proveniente esclusivamente da altra casella di posta elettronica certificata e con firma digitale).

Il modulo per la partecipazione al corso è scaricabile dal sito Internet del Comune oppure è reperibile in formato cartaceo agli Uffici del Settore Ambiente (via Vittorio Emanuele 97, Como).