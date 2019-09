Confcommercio: a Como parte Plastic free

È partito nella sede della Confcommercio di Como il progetto Plastic free. Borracce di metallo distribuite a tutti i dipendenti per fornirsi gratuitamente all’erogatore messo a disposizione negli uffici di via Ballarini. Acqua naturale, effervescente o calda per risparmiare 27.000 bottigliette all’anno. “La speranza – spiega il direttore Graziano Monetti – è invogliare anche i nostri associati a prendere provvedimenti di questo tipo”. “È necessario – ha poi sottolineato il presidente Giovanni Ciceri - fare un uso equilibrato della plastica. La singola persona deve essere responsabile dell’utilizzo che ne viene fatto”.

Durante la conferenza, i dirigenti di Confcommercio Como hanno ricordato l’impegno a favore dell’ambiente preso già dal 2011, grazie alla collaborazione con LifeGate, partecipando al progetto Impatto Zero, per proseguire poi nel 2015 con la campagna “Riutilizza i tuoi asciugamani”, promossa unitamente a Federalberghi e ItalyHotels. Nel 2016 il programma “Eco Schools”, promosso dalla Foundation for Evironmental Educational rivolto ai ragazzi e l’iniziativa #iofacciolamiaparte, con la distribuzione di posaceneri portatili ecologici per diminuire i rifiuti non biodegradabili dispersi nell’ambiente.

Confcommercio ha colto l’occasione per diffondere alcuni dati riguardo l’impatto delle bottiglie di plastica sull’ambiente: l’utilizzo diffuso del pet per il confezionamento dell’acqua provoca inquinamento, sia durante la fase di produzione che in fase di smaltimento. Per produrre di 1 chilo di pet si consumano 2 chili di petrolio e 17.5 litri di acqua. da 1 chilo di pet si producono circa venticinque bottiglie da 1 litro e mezzo. Ciò significa che per produrre 37.5 litri di acqua se ne sono già sprecati 17.5, cioè circa la metà. A questi numeri va aggiunto il consumo di gasolio dei camion che trasportano le bottiglie di plastica in giro per l’Italia.