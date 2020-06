Cantù, premi ai balconi fioriti più belli: come partecipare al concorso

L’Amministrazione Comunale di Cantù, Assessorato alla Cultura, al fine di rendere più bello, gradevole e accogliente il proprio territorio, ha istituito il Concorso “Balconi fioriti”. Un'iniziativa cominciata il 15 giugno e che andrà avanti fino al 21 luglio.

Il concorso, a tema libero, è gratuito ed aperto a tutti i residenti o domiciliati a Cantù.

Verranno premiati coloro che maggiormente si distingueranno nell’abbellire balconi, davanzali o terrazzi fronte strada comunale con fiori e piante per far risaltare la bellezza delle composizioni floreali esposte.

In Palio 5 Buoni spesa.

Sul sito del Comune, a questo link, potrete trovare le modalità di partecipazione.



