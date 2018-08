Cernobbio, acqua del lago colorata e odore di nafta davanti all'imbarcadero

Una chiazza di acqua colorata e forte odore di nafta davanti al pontile dell'imbarcadero a Cernobbio, in piazza Risorgimento: è la situazione segnalata nel lago dal nostro lettore Davide Arnaboldi nel pomeriggio di mercoledì 22 agosto 2018. Come si vede nelle foto inviate, il lago ha assunto una colorazione iridescente, quasi un arcobaleno, che potrebbe indicare la presenza di idrocarburi.



Allertata anche la polizia locale di Cernobbio. In corso accertamenti per capire le cause e l'origine dell'anomala colorazione e dell'odore.