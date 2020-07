Università dell’Insubria: a settembre si torna in aula. Ma solo per le magistrali

Quando si pensa a un'aula universitaria, si immagina uno spazio grande per antonomasia, pronto ad accogliere contemporaneamente centinaia di studenti. Ed ecco subito il nodo della questione: se è vero che le aule dell'Insubria sono molto ampie, è anche vero che le lauree triennale hanno talmente tanti iscritti che è impossibile garantire negli spazi il distanziamento giusto per rispettare le norme anti-covid. Allora ecco che a settembre l'anno scolastico riparte on-line. Ci sono lezioni infatti a cui partecipano anche 200 studenti e quindi lo smart-studying diventa l'unica possibilità.

Magistrali, laboratori e corsi di orientamento

Diverso il discorso per le lauree magistrali, dove il gruppo originale di solito è stato fortemente sfoltito e gli studenti iscritti sono molto meno: via libera quindi al ritorno in aula. Ci sono poi delle attività che per loro natura impongono la presenza, come i laboratori, numerosi soprattutto nei percorsi scientifici. Qui l'Università dell'Insubria garantirà la possibilità di poter seguire la lezione in presenza. Aule aperte anche per il corsi di orientamento alle matricole.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Esami e lauree

Gli esami restano on-line, tutti pronti allora a scaricare i vari programmi che permettono ai professori di vegliare sui movimenti sospetti all'interno della stanza.

Tornano invece in presenza le discussioni di laurea, che a rispetto agli esami sono più facilmente programmabile e scaglionabili.