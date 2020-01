Odontoiatria pediatrica: all'Università dell'Insubria i primi specialisti d'Italia

Ennesimo primato per l'Università dell'Insubria di Como e Varese, infatti nel 2016 - appena istituita la disciplina di odontoiatria pediatrica - l'ateneo aveva attivato subito le relative cattedre per il corso triennale postlaurea, come soltanto altri 15 istituti in tutta Italia avevano fatto. Concluso ora il percorso, i tre diplomati dell'università lariana sono di fatto fra i primi specialisti in tutto lo Stivale.

I diplomati sono Vittorio Maurino di 36 anni, Andrea Alain Orsina di 32e Jacopo Padalino di 29 anni. Tutti e tre sono già laureati con lode in Odontoiatria e protesi dentaria proprio all’Insubria.

«L’Odontoiatria si conferma eccellente nel nostro ateneo ­– spiega Lucia Tettamanti, direttrice della scuola di specializzazione – e la nascita del corso in Odontoiatria pediatrica nel 2016 fu una conferma: siamo stati tra i pochi atenei in Italia a poterla attivare al momento della sua istituzione da parte del Ministero. E questo anche grazie all’alto numero di prestazioni effettuate in un decennio nell’ambulatorio riservato ai bambini nell’ambito dell’Odontostomatologia dell’Asst-Settelaghi. Oggi la scuola coniuga perfettamente la formazione specialistica con i livelli essenziali di assistenza richiesti in ambito odontostomatologico. Faremo sempre più una buona odontoiatria pediatrica e incentiveremo una prevenzione a 360 gradi».