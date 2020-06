L'Insubria nella classifica internazionale delle giovani università migliori del mondo

Dopo l’ottimo risultato ottenuto nel ranking generale di settembre, l’Università dell’Insubria entra anche fra le top 150 della categoria Young del Times Higher Education, che prende in esame atenei fondati da meno di 50 anni in 66 paesi del mondo. Si tratta del secondo riconoscimento da parte della rivista britannica indipendente che dà i voti al mondo accademico sulla base delle prestazioni fornite: nel settembre 2019 l’Insubria era entrata nella classifica generale collocandosi nella fascia tra 501 e 600 su 1396 università esaminate.

Qualità dell’insegnamento e della ricerca, grado di internazionalizzazione e del trasferimento tecnologico, sono tra gli indicatori tenuti presenti dalla classifica.

“L’utilità di questi studi – ha spiegato Elizabeth Sheperd di Times Higher Education – è creare una comunità attraverso l’analisi e la condivisione dei risultati e individuare i cambiamenti nell’insegnamento, nella ricerca e nell’innovazione, tre obiettivi primari per il mondo accademico”.

Tra le altre italiane, l’università di Brescia, di Udine, del Piemonte Orientale, della Calabria, di Roma Tor Vergata e di Roma III.

Commenta Stefano Serra Capizzano, pro-rettore vicario e delegato del rettore per la ricerca: “L’impegno per raggiungere un livello qualitativo sempre più alto sta dimostrando la sua efficacia attraverso questo nuovo posizionamento. Gli indicatori adottati per stilare la classifica confermano la centralità della ricerca e soprattutto della comunicazione e del suo impatto nella società”.