Open day all'Insubria: giornate di orientamento e test per verificare le proprie capacità

Sarà necessario registrarsi per partecipare alle due giornate di orientamento dell’Università dell’Insubria in programma sabato 7 marzo a Varese e sabato 21 marzo a Como, dalle 8.30 del mattino alle 2 del pomeriggio.

Si parte con la visita dell’ateneo, dei suoi laboratori scientifici, degli impianti sportivi e delle residenze universitarie.

Gli studenti di quarta e quinta superiore potranno mettersi alla prova e capire le proprie reali inclinazioni anche grazie alla simulazione dei test di ingresso dell’area medico-sanitaria e della facoltà di Scienze motorie. E potranno addirittura sostenere in anticipo la verifica delle conoscenze iniziali prevista per Giurisprudenza, Scienze della mediazione interlinguistica e interculturale e Scienze del turismo – che, se positiva, resterà valida, senza bisogno di ripeterla all’immatricolazione.

Durante tutta la mattinata, oltre a seguire le presentazioni dei corsi, le future matricole possono confrontarsi con docenti, personale e studenti già iscritti, sui servizi offerti e sulla vita universitaria.

Perché l’Insubria

“Una delle peculiarità dell’Insubria – fa sapere l’ateneo - è proprio lo stretto rapporto tra docenti e studenti: circa uno a trenta. L’offerta formativa spazia dall’area delle scienze umane e sociali a quella sanitaria e sportiva, dall’ambito giuridico-economico a quello scientifico-tecnologico”. Uninsubria offre 3 corsi di laurea magistrale a ciclo unico (Medicina, Odontoiatria e Giurisprudenza), 22 corsi di laurea triennale e 12 corsi di laurea magistrale (di secondo livello). Sono 8 invece i corsi che prevedono il doppio titolo, valido sia in Italia che nel paese convenzionato, grazie all’accordo con prestigiose università straniere. “Una delle priorità strategiche dell’ateneo è proprio lo sviluppo dell’internazionalizzazione. Per questo gli studenti iscritti possono partecipare a viaggi studio e sono incoraggiati a intraprendere un periodo di studio all’estero nell’ambito del progetto Erasmus+, per il quale l’ateneo integra le borse di studio offerte dalla Comunità Europea”.

Dopo l’università

Dall’indagine Almalaurea 2019 emerge che per i laureati dell’Insubria il tasso di occupazione a un anno dal completamento degli studi è dell’62,8% per le lauree triennali (ben più alto del 40,6% nazionale), il 72,5% per le magistrali a ciclo unico, l’83,6% per le magistrali.

Inoltre, dallo stesso studio risulta che gli studenti dell’ateneo si laureano prima della media nazionale (il 60% nei tempi previsti, rispetto al 53,6%) e sono ampiamenti soddisfatti dell’esperienza universitaria (91,1%).

Open day a Como

A Como sabato 21 marzo 2 sono le sedi coinvolte: il Chiostro di Sant’Abbondio (via Sant’Abbondio 12) per le aree giuridico-economica e delle scienze umane e sociali e via Valleggio 11 per le aree scientifico-tecnologica, sanitaria e sportiva, con un servizio di bus navetta gratuito che collega le 2 sedi. Alle 11 visita guidata del collegio La Presentazione.

I programmi completi delle giornate sono disponibili sul sito di Ateneo alla pagina www.uninsubria.it/openday; per motivi organizzativi è chiesta l’iscrizione all’evento, utilizzando il form disponibile alla stessa pagina del sito.