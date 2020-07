Università dell'Insubria: sempre più in alto nelle classifiche internazionali

È giornata di grande soddisfazione all’Università dell’Insubria, infatti l’Academic Ranking of World Universities dell’agenzia Shanghai Ranking Consultancy ha dato ottimi voti all’ateneo di Como e Varese nella classifica delle materie di Arwu. Si tratta di 54 discipline, monitorate nei relativi corsi di laurea, in più di 4mila università di 90 Paesi del mondo.

Il risultato è una tabella di più di 19mila voci, in cui gli atenei più rappresentati sono gli americani, seguiti dai cinesi e dagli inglesi, e in cui per l’Italia spiccano la Sapienza di Roma, Padova, il Politecnico di Milano, la Bocconi e l’Università di Milano.

Molto buoni i risultati per l’Insubria, che già l’anno scorso era stata segnalata positivamente dall’istituto. Ma ora nella Arwu by subject 2020 per la Medicina e la chirurgia, Uninsubria guadagna 100 posizioni, passando al gruppo 301-400 (un risultato decisamente vincente). L’ateneo scala anche la classifica a livello nazionale, guadagnando 10 posizioni tra le italiane e pizzandosi 13esima.

Balzo in avanti anche per Matematica, che si piazza tra 301 e 400 e da 29esima è ora 25esima nel national ranking.

Odontoiatria e protesi dentaria riconferma la sua ottima performance del 2019 e rimane tra le posizioni 201 e 300 al mondo, mentre tra le italiane risale dal 18esimo al 13esimo posto.

Anche Scienze farmaceutiche resta nel gruppo 301-400 come nel 2019, ma tra gli atenei nazionali passa da 29 a 23.

Questi dati attestano quanto già decretato lo scorso novembre dalla rivista britannica Times Higher Education, che nel suo World University Rankings 2020 by subject aveva inserito Medicina e Odontoiatria e Professioni sanitarie nel gruppo tra le posizioni 301 e 400, al quarto posto tra le lombarde, e che pochi giorni fa ha accolto l’Insubria tra le top 150 giovani università migliori al mondo.

Quest’anno poi l’impegno dell’Università, oltre che nel conferma gli ottimi risultati accademici, sarà anche quello di applicare nuove politiche economiche per sostenere le famiglie indebolite dalla pandemia