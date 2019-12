Università dell'Insubria, nuovo master Fauna e Human Dimension: comunicare il territorio

Imparare a comunicare in modo efficace la fauna, l’ambiente e il territorio: questa è la sfida del nuovo master «Fauna e Human Dimension» che parte a marzo, promosso dall’Università dell’Insubria in collaborazione con Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige, Museo delle Scienze di Trento e Istituto Oikos.

Il corso è rivolto sia agli addetti alla comunicazione che desiderano sviluppare competenze specifiche in questo ambito, sia a professionisti di enti, istituti e associazioni che si occupano di scienze naturali e sono interessati ad acquisire competenze per far conoscere in maniera più eloquente il loro lavoro. L’obbiettivo è di formare figure innovative nel panorama italiano della divulgazione scientifica, pronte a rispondere a una crescente richiesta di lavoro in vari ambiti, come web journalism e nuovi media, radio, giornali e televisioni, governance degli enti locali, promozione e valorizzazione del territorio, cooperative e associazioni.

Direttore del master «FaunaHD» è Damiano Preatoni, docente dell’Insubria, che spiega: «L’intero master è organizzato in modo multidisciplinare, combinando le competenze tecnico-scientifiche, culturali e di storytelling presenti nel dipartimento di Scienze teoriche e applicate con le attività quotidiane di comunicazione e divulgazione svolte in prima linea dagli altri enti partner. Il percorso didattico sarà tutto orientato verso il fare in pratica, per formare persone in grado di ascoltare, capire e raccontare la natura, in un’epoca in cui il contatto diretto con le realtà naturali si è quasi perso».

Sono previste 152 ore di lezioni teoriche, su temi come promozione e valorizzazione del territorio, educazione ambientale, web journalism e governance degli enti locali, e 320 ore di esercitazioni pratiche che si svolgeranno in affiancamento a riconosciuti professionisti del settore sia a Varese che in Trentino. Iscrizioni entro il 20 febbraio 2020: http://uagra.uninsubria.it/ master-faunahd/