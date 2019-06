Il ministro dell'Istruzione Bussetti a Novedrate: "Università e ricerca priorità per l'Italia"

Il ministro dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca Marco Bussetti ospite all'Università eCampus di Novedrate. Lunedì 24 giugno 2019 Bussetti ha tenuto una Lectio Magistralis sulle prospettive dell'Universita' italiana nel contesto Europeo: "Universita' e Ricerca: l'Italia e l'Europa del futuro'". Con lui intervenuto anche l'assessore all'Autonomia e Cultura della Regione Lombardia Stefano Bruno Galli.

Bussetti ha sottolineato l'importanza di rilanciare la Ricerca: "E' giunto il momento - ha detto- di una rivoluzione copernicana che metta la ricerca al centro delle politiche di sviluppo del Paese con i fatti e non a parrole. Stiamo valorizzando i risultati della ricerca scientifica italiana già eccellente, ma dobbiamo fare di più. Mi sono impegnato - ha continuato Bussetti- e ho avuto in cofinanziamento 120 milioni dall'Europa e 120 messi da noi per avere il più grande super computer al mondo, qui in Italia, che installeremo a Bologna.

Immaginate - ha continuato -un capannone pieno di server e pc che lavorano a velocità incredibile. Due settimana fa ho firmato la dichiarazione di Roma. Da qui deve partire il rinnovamento della nuova Europa: l'obiettivo è la promozione, la crescita economica responsabile e sostenibile che si coniughi all’inclusone sociale per generare benessere diffuso".

"È la prima volta - ha affermato Bussetti- che l'Italia ha una sua strategia e visione stregica per la ricerca. Stiamo lavorando a un piano nazionale della ricerca innovativo e che parta dai bisogni del territorio. Affinchè il progresso possa tradursi in benessere esconomico e sociale bisogna creare un sistema per cui la ricerca è motore dell’innovazione e crescita economica del paese".