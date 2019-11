Storie di alternanza: a Lariofiere i video dei ragazzi tra scuola e lavoro

Il progetto di alternanza scuola lavoro a Como di concretezza anche con un premio, proposto della Camera di Commercio con l'obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti dei ragazzi e dei datori di lavoro, che sono stati coinvolti in questa fruttuosa esperienza.

Storia di alternanza, questo il titolo della manifestazione, punta i riflettori sulla sessione del progetto del secondo semestre 2019, che si è conclusa il 21 ottobre scorso. Le candidature sono state valutate in base ai criteri di creatività e originalità del video, della qualità generale del progetto e dell’espressione delle varie competenze acquisite. La proclamazione del vincitore si terrà a conclusione del convegno Essere bravo non bassa. In viaggio tra scuola e lavoro, il 14 novembre nella sala Porro di Lariofiere a Erba.