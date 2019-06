Como, sfilata di moda degli studenti del Casnati: giovani stilisti in passerella per il Fashion Show

Terza edizione del Casnati Fashion Show, la sfilata di moda che ha per protagoniste le creazioni degli studenti del Centro Studi Casnati in occasione della chiusura dell'anno scolastico.

La sfilata

L’evento organizzato dalle classi III, IV e V del corso Fashion Design del Liceo artistico “G. Terragni”, è andata in scena sabato 1 giugno nel prestigioso Chiostro della Fondazione Cà d’Industria di via Brambilla. Gli outfit presentati, alcuni già protagonisti di importanti progetti legati a grandi brand e a significativi eventi come comOn, Tess, Istituto Marangoni, trattando temi attuali come l’ecosostenibilità o raccontando, attraverso immagini stampate su tessuto o dipinte dalle mani più creative degli studenti del Liceo Artistico, uno scorcio intimo e privato del Parco storico botanico di VIlla del Grumello, descrivono un percorso ben definito che vira tra ricerca e sperimentazione, estro e riproducibilità.

Una sintesi perfetta, dunque, tra creatività, progettazione e realizzazione, elementi chiave con cui gli studenti sono abituati a confrontarsi quotidianamente supportati dalle docenti delle materie di indirizzo Laura Di Scianni, Laura Castelletti, Monica Sampietro. Lo Show, inoltre, è stato un momento speciale, il Final Chapter, per salutare gli studenti dell’ultimo anno, già pronti ad intraprendere un nuovo percorso di studi.

I progetti presentati

Hanno sfilato i progetti di Leonardo Bonasegale, Federico Corti, Anastasia Giudici, Eleonora La Porta, Arian Mahmoudzadeh, Jamie Manna, Anita Monti, Luca Piracci, Ilaria Pittaluga, Sofia Balsamo, Yasmine Ben Charki, Rachele Michelli, Nicole Schillaci, Gaia Zaccaria, Martina Cesana, Giulia Cipriani, Sophia Lombardi.

I premi

Durante il pomeriggio, l’azienda Gabel Group, ha conferito un riconoscimento particolare ai ragazzi del terzo anno come segno di riconoscimento per l’impegno e la serietà dimostrata durante la collaborazione artistica che ha portato alla produzione della collezione Teen.

Consegnati i prodotti: Manga (Design: G. Salatino, E. La Porta, S. Corti, A. Monti, I. Pittaluga, B. Butti, V. Morandi, E. Vallini e G. Castelli); Barcode (design: D. Perez), Watercolor (design: G. Fedon). Il Casnati Fashion Show - Private Garden, si è concluso con la proclamazione di tre vincitori dei concorsi “Trends of 2019”, “Spazi Riconvertiti” e “Fashion Video” indetti dal prestigioso Istituto Marangoni, con la conseguente assegnazione di tre borse di studio dal valore di € 15mila euro ciascuna stanziate, ancora una volta, dal noto ateneo di moda, arte e design milanese e destinate rispettivamente ad uno studente del quinto anno del corso Fashion Design, ad uno studente del quinto anno del corso Architettura e ad uno studente del corso Multimediale.

La mostra

Lo spazio ospita anche la mostra fotografica “Peek at” coordinata dalla docente di Fotografia e Fashion photography Monica Sapio. Scatti intimi e rubati del parco di Villa del Grumello, realizzati dagli studenti del triennio del corso Multimediale e dalle studentesse del quinto anno dell’indirizzo Fashion Design durante il corso di Fashion Photography.