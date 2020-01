Villa Guardia: bimbi in gita alla base dell'elisoccorso

Ieri, 16 gennaio, la scuola dell'Infanzia Salvo D'Acquisto di Mariano Comense ha fatto visita alla Base dell'Elisoccorso e del 118 di Villa Guardia. La “gita” si inserisce nei progetti del 118 di Como di informazione sul sistema di emergenza-urgenza regionale per bambini e ragazzi.

49 bambini hanno incontrato medici, infermieri, operatori tecnici e piloti con l’obbiettivo di conoscere il 112, numero unico di emergenza, attraverso una serie di attività che quotidianamente si svolgono all'interno della Base, sede dell'Articolazione Aziendale Territoriale (AAT) 118 Como, della Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza - SOREU dei Laghi e dell'Elisoccorso.

Con un video i bimbi sono stati informati su quando e come chiamare il NUE 112 e cosa dire durante la chiamata, ma è stata loro segnalata anche l'importanza di non utilizzare questo numero per fare scherzi telefonici.

Medici, infermieri e operatori tecnici del 118 hanno utilizzato il gioco e la formula interattiva come forma di apprendimento.

Per la gioia dei piccoli, all'incontro era presente anche l'Unità Cinofila della CRI Montorfano, con l'addestratore Marino Limonta e il suo cane Amelie, che ha spiegato il lavoro dell'unità, ma anche come comportarsi in generale correttamente con gli amici a quattro zampe. I bambini, inoltre, hanno conosciuto i piloti e il personale sanitario. Poi, con il "gioco del silenzio" e " il trenino" hanno visitato, a piccoli gruppi, la Sala Operativa dove arrivano le chiamate d'urgenza ed emergenza sanitaria.

Gli alunni sono stati intrattenuti anche dal Trucca-bimbi della CRI di Uggiate Trevano che hanno realizzato per loro simpatici disegni e tatuaggi.

Alla fine della mattinata gli operatori del 118 hanno consegnato ai bambini gli attestati di partecipazione e disegni da colorare.