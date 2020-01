Il miglior liceo linguistico d'Italia è a Mariano Comense

Dopo esserci occupati del progetto Eduscopio 2019 e dei migliori licei scientifici del nostro Paese, ci concentriamo oggi sui migliori licei linguistici in Italia. Ricordiamo brevemente le caratteristiche di Eduscopio 2019: un portale realizzato dalla fondazione Agnelli che permette in pochi e semplici passaggi di individuare il miglior liceo classico, scientifico, artistico, così come il migliore istituto tecnico o professionale della propria città.

La buona notizia per la nostra provincia è che il miglior liceo scientifico secondo Eduscopio è a Mariano Comense. Si tratta dell'istituto Jean Monnet. Risulta infatti al primo posto in graduatoria con un indice FGA pari a 77,51. Da questa scuola escono mediamente 40 studenti all’anno: gli iscritti hanno un voto medio di maturità pari a 80, i non immatricolati, invece, pari a 78,4. Inoltre dai dati risulta che Il 74% dei diplomati si iscrive e supera il primo anno di università.

Per quanto riguarda i licei, Eduscopio 2019 utilizza le performance degli studenti al primo anno di università per trarne delle indicazioni di qualità sull’offerta formativa della scuola da cui essi provengono. A partire da queste informazioni vengono realizzati degli indicatori che consentono di comparare le scuole in base ai risultati raggiunti dai propri diplomati. In particolare, per i percorsi universitari dei diplomati, Eduscopio analizza gli esami sostenuti, i crediti acquisiti e i voti ottenuti dagli studenti al primo anno di università.

Licei linguistici: i migliori d’Italia

1. Liceo linguistico Jean Monnet (Mariano Comense, Como)

2. Liceo linguistico Alessandro Greppi (Monticello Brianza, Lecco)

3. Liceo linguistico Stefano Maria Legnani (Saronno, Varese)

4. Liceo linguistico Daniele Crespi (Busto Arsizio, Varese)

5. Liceo linguistico Publio Virgilio Marone (Meta, Napoli)

6. Liceo linguistico Maria Gaetana Agnesi (Merate, Lecco)

7. Liceo linguistico Antonio Canova (Treviso)

8. Liceo linguistico Duca Degli Abruzzi (Treviso)

9. Liceo linguistico Leonardo Da Vinci (Casalecchio Di Reno, Bologna)

10. Liceo linguistico Gaetano Salvemini (Sorrento)

Scelta scuola superiore: i manuali più venduti sul web

Scelta della scuola superiore. Guida per i Genitori e Questionario Studenti

Quale scuola superiore? Guida completa alla scelta per studenti e genitori

E poi cosa faccio? Guida all'orientamento dopo la scuola media

Quale scuola scelgo dopo le medie? Dialogare con i figli per aiutarli ad orientarsi

“



Potrebbe interessarti: http://www.quicomo.it/formazione/scuola/migliori-licei-scientifici-in-italia.html

Seguici su Facebook: https://www.facebook.com/qui.como/