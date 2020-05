Dote scuola: ecco come ottenere il contributo di 200 euro

È ora possibile presentare domanda per ottenere la Dote Scuola di 200 euro da spendere in materiale didattico, libri o altri strumenti. La domanda deve essere fatta entro il 29 maggio.

Chi richiedere la Dote Scuola deve essere in possesso di:

Codice SPID oppure il PIN della CNS/CRS con lettore smart card;

ISEE 2020 non superiore a 15.748,78 euro;

Numero di cellulare e indirizzo mail personali validi.



Chi non ha un computer o non è capace di procedere alla compilazione della domanda autonomamente, può chiedere assistenza al Comune di Como, in uno dei tre centri civici dislocati in diverse aree della città, disponibili solo su appuntamento.

Verrà ricevuta una persona alla volta che avrà l’obbligo di indossare mascherina e guanti.

Gli uffici sono:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Centro Civico Como Centro - via Collegio Dei Dottori n. 9, per appuntamento tel. 031260576-3487704909

Centro Civico Como Nord - via Segantini n. 2, per appuntamento tel. 031542780-3421567852

Centro Civico Como Albate - via S. Antonino n. 2

per appuntamento tel. 031523350-3465006330

Per ulteriori informazioni: www.dote.regione.lombardia.i