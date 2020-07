Como: 400mila euro di fondi governativi per mettere a norma le scuole contro il covid

La ripartenza delle scuole a settembre, con l’emergenza covid ancora in atto, ha imposto a tutte le amministrazioni comunali lombarde un grosso sforzo economico per rendere gli edifici sicuri e a norma. In un Paese in cui l’edilizia scolastica è da sempre carente, l’intervento è particolarmente complesso e dispendioso. A Como in particolare la Giunta ha approvato una serie di interventi di adeguamento degli edifici alle misure per il contenimento del rischio da Covid-19 che costeranno 400mila euro. Il finanziamento arriva da fondi governativi destinati alle scuole, per i quali il Comune ha presentato la candidatura ed è risultato beneficiario. Gli interventi riguardano diversi edifici scolastici della città e diversi livelli di istruzione: infanzia, primaria, secondaria di primo grado.

Per la maggioranza degli edifici scolastici i lavori da eseguire sono di edilizia e impiantistica ordinaria. L’obiettivo è quello di adeguare e adattare gli spazi e le aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, in base alle richieste pervenute dai dirigenti scolastici.



“È stato fatto un grande lavoro in rete tra me, gli assessorati coinvolti, gli uffici comunali e le dirigenti scolastiche - spiega il sindaco Mario Landriscina - per decidere in merito sia agli interventi di adeguamento degli spazi, sia al miglioramento della gestione delle mense, sempre tenendo conto della necessità di distanziamento”.

“È iniziata l’interlocuzione con le direttrici scolastiche - spiega l’assessore alle Politiche educative Alessandra Bonduri - le cui esigenze sono state ascoltate singolarmente. Vogliamo tutti arrivare a settembre preparati, specialmente in relazione all’utilizzo degli spazi, al fine che docenti e bambini siano tutelati al meglio da un punto di vista sanitario, ma non per questo sconvolgendo la socialità e la didattica».

Ecco le scuole che beneficeranno degli interventi

Scuole dell’infanzia

Scuola dell’infanzia via Briantea

Scuola dell’infanzia di via Zezio

Scuola dell’infanzia di via Brambilla

Scuola dell’infanzia di via Varesina

Scuola dell’infanzia di Lora

Scuola dell’infanzia di via Mirabello

Scuola dell’infanzia di piazzale Giotto

Scuola dell’infanzia di Ponte Chiasso

Scuole primarie

Scuola primaria di Lora

Scuola primaria A. Vacchi

Scuola primaria di via Perti

Scuola primaria di viale Sinigaglia

Scuola primaria Picchi di via Acquanera

Scuola primaria di via Cuzzi/Durini

Scuole secondarie di primo grado