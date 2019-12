2mila borracce Chicco ai bimbi dei nidi e delle materne di Como

La Fondazione Alessandro Volta, con il patrocinio del Comune di Como e il sostegno di Artsana Group, ha regalato ai bimbi in età prescolare delle scuole di Como 2.000 bottiglie termiche, in acciaio inox, a marchio Chicco. Infatti, fra gli obiettivi della Fondazione, c’è proprio la promozione di una cultura di sviluppo sostenibile, soprattutto fra i piccoli, in grado davvero di interiorizzare piccoli ma profondi insegnamenti che li renderanno adulti attenti al pianeta. La piccola borraccia termica riutilizzabile vuole essere anche un escamotage per parlare, in famiglia e a scuola, dei temi legati al riciclo, al riuso, ai materiali ecosostenibili e in generale al rispetto e alla tutela dell’ambiente.

“Tale iniziativa vuole sin dall’infanzia educare ai princìpi civici e di sostenibilità ambientale - afferma Luca Levrini, Presidente di Fondazione Alessandro Volta -, visto che lo stile di vita, il comportamento di un uomo, si plasma e si costruisce proprio nei primi anni, in particolare tra le pareti domestiche: ritengo coraggiosa e innovativa l’ambizione di educare prima dei 6 anni, con iniziative che portino temi che riguardano l’ecologia e la salute del nostro pianeta. Fondazione Volta crede nello sviluppo sostenibile ed è consapevole che questo parta da scelte e comportamenti che devono essere modificati nell’adulto e costruiti nel bambino".

“Ringraziamo la Fondazione Alessandro Volta e Artsana Group per aver lavorato con noi a questo progetto – dichiarano il sindaco Mario Landriscina e l’assessore Alessandra Bonduri - L’iniziativa di portare le borracce nelle nostre scuole materne segue la strada che abbiamo già intrapreso di sensibilizzare la cittadinanza a partire dalle nuove generazioni sulle modalità sostenibili di utilizzare i diversi materiali e sulla possibilità di riciclare i rifiuti, inoltre contribuirà a creare la consapevolezza che l’acqua è un bene prezioso, proprio nella nostra città, che è nata e vive sul lago più bello del mondo”.