Como, asilo Sant'Elia chiuso fino a Pasqua 2020 per lavori

Lavori urgenti in arrivo all'asilo Sant'Elia di Como e la scuola rimarrà chiusa da fine giugno a Pasqua 2020. Palazzo Cernezzi ha annunciato il cantiere sul gioiello razionalista di Giuseppe Terragni: 80 i bambini che frequentano la scuola di via Alciato che dovranno essere spostati in un'altra struttura, ancora da individuare.

L'assessore ai Lavori Pubblici Vincenzo Bella ha spiegato che ci sono da rifare completamente i controsoffitti, lavori per 450mila euro, da effettuare sotto il controllo della Soprintendenza (l'asilo è di fatto un monumento) e d'intesa con l'archivio Terragni. I lavori dovrebbero iniziare entro l'estate.

Da sistemare gli 80 bambini: l'assessore all'Istruzione Angela Corengia ha assicurato che cercherà di dare una risposta alle famiglie in tempi brevi, possibilmente entro fine giugno, cercando di ridurre al massimo i disagi e trovando una collocazione in altre struttture.