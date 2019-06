Chiusura asilo Sant'Elia, lettera dei genitori al comune: "Nessuna comunicazione, dove andranno i bambini?"

La notizia della chiusura dell'asilo Sant'Elia di Como per lavori fino a Pasqua 2020 ha sconvolto i genitori degli 80 bambini che frequentano la struttura di via Alciato.

Il gioiello razionalista di Giuseppe Terragni, infatti, secondo l'annuncio del Comune, chiuderà da giugno a Pasqua del prossimo anno per lavori urgenti al controsoffitto, da fare sotto il controllo della Soprintendenza e d'intesa con l'archivio Terragni.

Un fulmine a ciel sereno per le famiglie a pochi giorni dalla chiusura dell'asilo per le vacanze estive e senza nessuna certezza, al momento, per quanto riguarda il nuovo anno scolastico.

E così i quattro rappresentanti di classe delle quattro sezioni della scuola hanno preso carta e penna (virtuali) e hanno scritto sabato 22 giugno 2019 una mail indirizzata all'assessore all'istruzione Angela Corengia, al vicesindaco Alessandra Locatelli e, per conoscenza, alla dirigente scolastica Valentina Grohovaz.

Le paure dei genitori

Una lunga lettera in cui in primis lamentano il fatto di non aver ricevuto, ad oggi, nessuna comunicazione ufficiale in merito alla chiusura, nè dal comune nè dalla scuola. E poi esprimono le loro perplessità sulle strutture che sarebbero state individuate dal Comune per sistemare i loro figli e preoccupazione per il futuro dell'asilo, con il timore che, una volta sistemato, venga destinato ad altri scopi e non più ad asilo, lasciando sguarnito il popoloso quartiere.

Chiari i timori: le scuole dove potrebbero essere ricollocati i bambini sarebbero o troppo piccole, o troppo lontane e scomode per le famiglie del quartiere o ritenute inadatte, come spazi e servizi, ad ospitare bimbi così piccoli. Meglio, propongono, utilizzare la sede attuale dell'Università della Terza Età e dello Spazio Gioco di via Palestro.

"Siamo considerati l’asilo degli extracomunitari -sbotta Elena Albonico, una delle rappresentanti che hanno redatto la lettera- il Sant'Elia è considerato l’asilo del ghetto perchè 80% delle famiglie è straniera, ma non è giusto. Le maestre sono bravissime ed è bello vedere bambini di cultura diversa che giocano senza pregiudizi. Eppure siamo visti come un asilo di serie D".

La lettera dei genitori al comune di Como

Ecco la lettera, che riportiamo integralmente.