Centri estivi, per i bambini arrivano le Fattorie Didattiche

"Abbiamo aperto le 'Fattorie Didattiche' in Lombardia per consentire ai bambini di passare in sicurezza giornate didattico-educative svolte a contatto con la natura. Parliamo di strutture con grandi spazi all'aperto, da sfruttare soprattutto in questa stagione e magari anche durante l'estate con gli agrigrest. Utilizzare le fattorie come centri ricreativi e didattici consente a molti genitori di tornare al lavoro in tranquillità". Lo ha detto Fabio Rolfi, assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi.

"La Lombardia - ha ricordato l'assessore - ha 170 strutture moderne, all'avanguardia e con gli spazi necessari. Il contatto con la natura è per i bambini fondamentale. Le 'Fattorie Didattiche' offrono l'opportunità di conoscere l'attività agricola e il ciclo degli alimenti, la vita animale e vegetale, il mestiere e il ruolo sociale dell'agricoltore, il territorio lombardo". "La visita a una 'Fattoria Didattica' - sottolinea l'assessore - è solitamente un'occasione anche per educare al consumo consapevole e al rispetto dell'ambiente. Alla base della proposta educativa ci sono i principi della pedagogia attiva, che prevedono che gli ospiti imparino facendo".



"Proporremo alle scuole - ha aggiunto l'assessore - di sfruttare le 'Fattorie Didattiche' anche per gite giornaliere durante l'anno scolastico". "Visto che spesso - ha concluso Rolfi - si organizzano visite guidate ad aziende, credo che per i bambini sia interessante anche vedere l'origine dei prodotti agroalimentari".

Aziende impegnate nell'educazione del pubblico. Le 'Fattorie Didattiche' sono aziende agrituristiche impegnate nell'educazione del pubblico, e in particolare nell'accoglienza di gruppi di bambini e di giovani nell'ambito delle loro attività scolastiche ed extrascolastiche.

Le 'Fattorie Didattiche' in Lombardia sono 170, così suddivise:

Bergamo 38

Brescia 22

Como 7

Cremona 12

Lecco 6

Lodi 10

Mantova 7

Milano 26

Monza 6

Pavia 20

Sondrio 4

Varese 12 (LNews)