A Varese restyling per tutte le scuole. Il sindaco: fondi di Regione, Governo e dell'UE

A Varese il progetto di riqualificazione degli edifici scolastici è iniziato già nel 2014, ma è da circa un anno che il cambiamento è tanto evidente da farsi notare. Le scuole migliorano e la soddisfazione fra le famiglie è palpabile. Chiediamo al sindaco Galimberti come sia stato possibile. Insomma, dove abbia trovato i soldi, per intenderci. “Partecipiamo a tutti i bandi straordinari della Regione e del Governo e abbiamo anche usufruito di diverse risorse provenienti da finanziamenti europei”. Ma perché mettere al centro proprio le scuole, che fino agli anni passati non sembravano una priorità per le amministrazioni comunali italiane? “Appunto. Lo avvertiamo come esigenza, perché nel nostro paese negli ultimi vent’anni si è fatto poco per gli spazi adibiti a scuola e le amministrazioni locali, spesso perché avevano carenza di risorse da destinare, a volte perché sottovalutavano questa necessità, fatto sta che non intervenivano. Per fortuna dal 2014 a oggi, c’è stata un’inversione di tendenza, anche governativa e a noi è sembrato importante approfittarne”. Il sogno in ogni comune sarebbe scuole funzionali, belle e magari anche ecologiche. Ma questo sarebbe proprio un sogno. “C’è infatti ancora tantissimo da fare, però si può iniziare dalle singole realtà. Sono tante le scuole in cui noi abbiamo lavorato per ridipingere, risolvere problemi contingenti come le infiltrazioni, abbellire con murales, ma c’è addirittura un istituto secondario in cui i ragazzi entreranno il 12 settembre in una scuola tutta nuova, moderna, funzionale, bella e ecosostenibile. Certo, l’arretrato è molto e portare un ammodernamento generale costerà tanto, soprattutto a livello economico. Anche per questo stiamo valutando la strada, ma la proposta è ancora in fase embrionale, della collaborazione tra pubblico e privato per accelerare il processo di rigenerazione ed efficientamento energetico.