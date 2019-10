Orientamento scolastico: l’Ordine dei Medici di Como a Young 2019

L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Como è particolarmente attento al futuro professionale degli studenti delle scuole superiori pertanto desiderano orientare al meglio e in modo consapevole alla scelta della Professione medica.

Pertanto anche per questa edizione l’Ordine sarà presente a Young 2019, il Salone dell’orientamento che si terrà a Lariofiere (Erba, Co) dal 15 al 19 ottobre.

I Consiglieri dell’Ordine e i giovani medici neolaureati saranno presenti le mattine del 17, 18 e 19 ottobre per presentare e confrontarsi con gli studenti sul tema della Professione medica. Sempre nelle stesse mattinate si terranno tre sessioni frontali dal titolo “Diventare medico, per prendersi cura dell’uomo”.

“L’Ordine dei Medici sarà presente a Young anche quest’anno per sensibilizzare gli aspiranti studenti di Medicina e Chirurgia sulla professione del medico e sul percorso che dovranno affrontare per intraprendere questa professione che richiede anni di studio e molti sacrifici. – Commenta Gianluigi Spata, Presidente dell’Ordine dei Medici di Como.- Per il futuro avremo sempre piu’ bisogno di professionisti motivati, preparati, competenti e dotati di profondi valori etici e deontologici: per questo motivo è importante coniugare le aspettative personali dei giovani, spesso istintive, con le realtà e le esigenze anche umane della professione medica, la più bella e appagante del mondo”

“È molto difficile orientare uno studente a scelte adeguate al suo futuro. – Aggiunge Luca Levrini, Odontoiatra e membro della Commissione Aggiornamento dell’Ordine – Dalla famiglia alle Professioni l’impegno deve essere altissimo ed avere come fondamentale obiettivo quello di comprendere il potenziale del giovane, più che le sue aspettative. Non è sufficiente illustragli i percorsi formativi, è invece necessario adattarli alle sue ambizioni e risorse. Tale concetto, valido per ogni professione, si arricchisce in ambito medico di doti spesso difficili da decifrare e valorizzare nel giovane quali l’etica e la propensione all’aiuto”.

“Nelle precedenti edizioni la partecipazione e l’interesse da parte dei giovani verso la Professione Medica e Odontoiatrica è stata notevole, sia nel corso delle sessioni frontali dal titolo ‘Diventare medico, per prendersi cura dell’uomo’, sia nella compilazione di questionari e nel colloquio diretto.” Commenta Laura Iorio – Segretario e coordinatrice dell’osservatorio giovani medici dell’Ordine dei Medici.

Oltre ai Consiglieri, la presenza di giovani medici e odontoiatri ha permesso in questi anni di approfondire al meglio le aspettative degli studenti e contribuire all’orientamento. La speranza è che anche quest’anno si confermi ancora alto l’interesse verso l’iniziativa.

Per informazioni:

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Como – segreteria@omceoco.it tel. 031.572613