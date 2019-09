Corso di formazione per volontari

Gli Ospiti della Piccola Casa Federico Ozanam, ormai da qualche mese, vivono la domenica in modo speciale, in compagnia già dal pomeriggio e con una buona cena serale. Il tutto grazie alla preziosa collaborazione dell’Associazione Nazionale Alpini e Siticibo Como.

Già dal mese di aprile tutte le domeniche, a partire dalle ore 15.00, l’Associazione Nazionale Alpini garantisce il servizio di guardiania, sorveglianza e intrattenimento degli Ospiti con la presenza di due Alpini, mentre Siticibo Como (che si occupa di fornire a Enti come Ozanam pasti provenienti da mense aziendali e recupero di eccedenze alimentari presso i supermercati), dalle ore 17.00 si occupa della cucina e della preparazione della cena. Quattro “brigate di cucina”, composte da un capogruppo e tre aiuti, si alternano per garantire il servizio di cucina nei giorni festivi.

La fase di avviamento si è conclusa con successo, ora i tempi sono maturi per dare il via ad una campagna per la ricerca di nuovi volontari che, con serietà e continuità, abbiamo voglia di aiutare in cucina e di intrattenere gli Ospiti nelle domeniche pomeriggio. Nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza, lunedì 7 ottobre parte il primo corso (ne seguiranno altri) di Igiene alimentare e aziendale (haccp) obbligatorio per tutti coloro che volessero diventare volontari.

Per maggiori informazioni sul corso è possibile contattare il Responsabile della Riabilitazione Piccola Casa Ozanam, Luca Giancola all’indirizzo mail: inforiabilitazione@ozanamcomo.it

La Piccola Casa Federico Ozanam che accoglie e assiste da più di 80 anni bisognosi senza fissa dimora, in via prevalente uomini anziani e soli, in difficoltà economiche. Inizialmente definito dormitorio oggi Ozanam, con sede in via Cosenz a Como, è una vera e propria “Casa di Accoglienza” che negli anni - grazie alla generosità di privati, associazioni, enti pubblici, istituzioni varie - ha incrementato qualità e quantità degli aiuti offerti: refezione serale, distribuzione di biancheria e vestiario, interventi di riavvicinamento alle famiglie, accompagnamento ai servizi e uffici del territorio, ricoveri ospedalieri o presso case di riposo, ricerca di posti di lavoro.