Corsi per Make up artist: come diventare professionisti del trucco

Il Make up artist è una delle professioni più richieste degli ultimi anni; un mestiere che sta spopolando sui vari social network ed in particolare su Instagram, che non prevede un percorso formativo ben definito.

Il primo passo è sicuramente seguire un corso di make-up che fornirà le basi teoriche e pratiche necessarie per diventare un truccatore professionista. Valutare i vari corsi sul mercato non è un'impresa facile, si può comunque partire dall’analisi delle materie di studio. Scendendo nel dettaglio, le competenze da apprendere assolutamente per diventare Make Up Artist si possono suddividere in due grandi categorie, tecniche e commerciali.

Un percorso formativo adeguato deve, quindi, includere lo studio di alcune nozioni fondamentali di trucco base e correttivo come:



- Teoria del colore e accordanza cromatica

- Psicologia del colore e comunicazione attraverso i colori

- Anatomia e morfologia

- Tecniche pratiche di color correcting e l'esecuzione del trucco correttivo morfologico

A queste competenze vanno poi aggiunte nozioni riguardanti dermatologia e cosmetologia ed una conoscenza approfondita della fisiologia della pelle, dei prodotti per il make-up e delle attrezzature, in particolare di tipo professionale. Oltre alle classiche lezioni dedicate ai vari tipi di trucco ( occhi, labbra, ecc) non devono poi mancare lezioni dedicate ad ambiti particolari come il Make-up per la moda e per la Sposa.

È inoltre fondamentale che il corso di trucco dia la possibilità all'allievo non solo di apprendere la teoria, ma anche di esercitarsi in maniera completa e supervisionata su più modelle, mettendo subito in pratica le varie tecniche apprese.

Tra i vari elementi da considerare nel processo di scelta dei corsi, è importante anche valutare i docenti ed il loro curriculum e la possibilità di seguire stage su sfilate, eventi e set fotografici.

Non dimentichiamo infine le competenze commerciali e di comunicazione, fondamentali in questo tipo di lavoro. E’ utile quindi seguire corsi con lezioni dedicate alla comunicazione, al social media management, al marketing e alla creazione di un business plan.

Costo dei corsi professionali di Make Up Artist

Il costo di un corso è decisamente variabile, si parte da circa 300 euro per quelli introduttivi dalla durata di una ventina di ore, utili ad esempio a parrucchieri ed estetiste interessate ad ampliare i servizi offerti dai loro negozi. Per essere un truccatore professionista è opportuno scegliere corsi più completi con una durata decisamente maggiore: da 250 fino a 500 ore con costi che possono superare anche i 10.000 euro.

