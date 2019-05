Celiachia: corsi di cucina senza glutine a Como

La celiachia è un’intolleranza permanente al glutine: una sostanza proteica presente nell'avena, frumento, farro, grano khorasan (conosciuto come Kamut), orzo, segale, spelta e triticale. Si stima che ormai in Italia una persona su 100 è celiaca, e deve quindi seguire una dieta speciale. Una condizione alla quale bisogna spesso adattarsi, ed è difficile soprattutto se in cucina non si è dei veri e propro chef. Ma c'è un rimedio, perchè in città sono tanti i corsi di cucina senza glutine, a disposizione di esperti e non.

Cosa è la celiachia

La celiachia è una infiammazione cronica dell'intestino tenue, scatenata dall'ingestione di glutine. Questa può colpire persone di tutte le età e l'esposizione alla gliadina causa una reazione infiammatoria. E' importante eliminare totalmente gli alimenti che contengono glutine, ed evitare qualsiasi tipo di contaminazione.

Quali sono gli esami per verificare se si è affetti da celiachia

Ci sono test di laboratorio degli autoanticorpi anti-endomisio e anti-transglutaminasi tramite prelievo di sangue, i cui risultati devono essere confermati con l’esecuzione di una biopsia attraverso l’esofago-gastro-duodeno-scopia.

I sintomi della celichia

E' caratterizzata da un quadro clinico variabilissimo, che va dalla diarrea profusa con marcato dimagrimento, a sintomi extraintestinali, alla associazione con altre malattie autoimmuni. A differenza delle allergie al grano, la celiachia e la dermatite erpetiforme non sono indotte dal contatto epidermico con il glutine, ma esclusivamente dalla sua ingestione. Questa patologia non trattata può portare a complicanze anche drammatiche, come il linfoma intestinale.

Corsi di cucina senza glutine a Como

Istituto Casnati

Via Carloni, 8

Como

Amy's Cucina

Via Zezio, 4

Como

Make Bake Como

Via Bertacchi 11, a

Como

Visini

Via Ballarini, 9

Como

CFP - Centro Formazione Professionale

Via Bellinzona, 88

Como

Enaip

Via Dante, 127

Como