Autismo: a Como il corso RBT per diventare tecnico del comportamento certificato

L’RBT (Registered Behavioral Technician) o Tecnico del Comportamento Certificato è un tecnico specializzato direttamente coinvolto nell’applicazione delle procedure di acquisizione delle competenze e nella modifica del comportamento, progettate e supervisionate da un Analista del Comportamento/Supervisore Certificato BCBA® o da un Assistente Analista BCaBA®.

Come ottenere le credenziali RBT

I requisiti per le credenziali RBT sono definiti direttamente dal BACB.

Al fine di ottenere la certificazione di RBT™ è necessario:

1) Avere almeno 18 anni

2) Diploma di scuola media superiore

3) Completare una formazione di 40 ore che rispetti i requisiti della RBT™ Task List, con docenti BCBA o BCaBA

4) Avere la disponibilità di un supervisore BCBA o BCaBA per iscriversi all’esame

5) Superare l’esame RBT Competency Assessment * – Assessment delle Competenze. L’esame è superato quando il candidato dimostra competenza in ciascuna delle aree di valutazione. L’esame deve essere svolto non più di 90 giorni prima della richiesta di certificazione. L’esame deve essere ripetuto ogni anno come prova del mantenimento della preparazione dell’RBT™.

Organizzazione Didattica

Il Corso organizzato dall'Associazione Tangram Onlus ha una durata di 40 ore di formazione teorico-pratica e ha compreso, oltre alle lezioni frontali, anche esercitazioni dirette ed esempi pratici. I partecipanti si sono dovuti attenere scrupolosamente alla frequenza e agli orari previsti, per evitare l’annullamento del corso.

La frequenza al corso da parte degli iscritti è obbligatoria e pertanto i partecipanti devono rispettare scrupolosamente i giorni e gli orari previsti, pena esclusione. Pertanto, per corrispondere ai requisiti BACB® è opportuno rispettare obbligatoriamente la frequenza di non meno di 40 ore.

Destinatari

Operatori Sanitari e Socio Sanitari (logopedisti, neuro-psicomotricisti, psicologi, educatori, pedagogisti, o.s.s., ecc.) che vogliono essere riconosciuti come professionisti qualificati e certificati.



Genitori e insegnanti che desiderano ricevere una formazione di base completa sull’analisi del comportamento applicata (ABA).

Ricordiamo che gli insegnanti possono richiedere ai propri dirigenti un permesso speciale per attività di formazione ai sensi dell’art.15 comma 2 del CCNL scuola.

Numero max di partecipanti: 10.

Docenti

Federica Galli, psicologa, analista del comportamento certificata BCBA®.

In qualità di psicologa e analista del comportamento, offre servizi di riabilitazione precoce ed intensiva con metodologia ABA, rivolti prevalentemente a bambini con disturbo dello spettro autistico. Lavora come psicologa nel progetto NOAH, presso le strutture della Nostra Famiglia.

Obiettivi del Corso RBT

Date e Programmma del corso RBT

Il corso ha una durata di 42 ore di formazione teorico-pratica e comprende esercitazioni dirette ed esempi pratici.

Le lezioni sono così suddivise:

16 novembre 2019 (6 ore)

30 novembre 2019 (6 ore)

14 dicembre 2019 (6 ore)

11 gennaio 2020 (6 ore)

18 gennaio 2020 (8 ore)

1 febbraio 2020 (8 ore)

La data per l’esame dell’assesment delle competenze sarà definita con la docente durante il corso.

Sede del Corso RBT

Il corso si svolgerà nella sede dell’Associazione Tangram Onlus di Como - via Leoni, 11/a.

Costo del Corso RBT

Il percorso di formazione di 40 ore con attestato RBT è di euro 550 + iva ( euro 671) per le iscrizioni entro il 20 ottobre 2019. Per le iscrizioni successive a questa data l’importo da sostenere è di 600 + iva. (euro 732).

La quota d’iscrizione comprende:

40 ore di formazione + manuale del corso + attestato di partecipazione.

Il pagamento del corso può essere effettuato in 3 rate così suddivise:

Prima rata euro 300 al momento dell’iscrizione; seconda rata euro 200 entro il 16 novembre2020; terza rata euro 171 entro il 10 gennaio 2020.

Come iscriversi

Richiedere via mail il modulo da compilare a tangramassociazione@gmail.com