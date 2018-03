Cos’è la Zes (Zona economica speciale), e perché il nostro territorio se la merita

“Zes”, Zona economica speciale. Ѐ una delle istanze comasche che chi dopo il 4 marzo sederà ai tavoli decisionali non può scordare. Il comasco confina con la Svizzera, dove dal costo dell’energia elle imposte a zero per le start up, alla burocrazia imparagonabile a quella italiana, vige una libertà di fare impresa che per i nostri imprenditori e artigiani è solo un miraggio. Il Comasco è però ancora, nonostante l’impegno costante dello Stato nell’imporre balzelli e carichi burocratici insostenibili, un’area fortemente produttiva. Di fatto Como è già una Zes, senza averne però i vantaggi. Se ne parla giovedì 1 marzo, alle 18.30, allo Yacht Club di Como, Viale Giancarlo Puecher, 8.

Intervengono

Alessio Butti, candidato alla Camera per Fratelli d’Italia

Claudio Ghislanzoni, candidato alla Regione Lombardia di Fratelli d’Italia

Moderatore

Mimmo Dato, operatore culturale, imprenditore, giornalista