World Manufacturing Forum 2018, l'industria si riunisce a Cernobbio

Il World Manufacturing Forum 2018, che quest’anno si intitola ‘Manufacturing Revolution to Promote Global Resilience‘, il 27 e 28 settembre riunirà a Cernobbio 30 speaker internazionali tra leader dell’industria manifatturiera e digitale, istituzioni, policy makers ed esperti del settore, provenienti da oltre 40 Paesi. A Villa Erba sono attesi più di 800 partecipanti. Nel corso della prima giornata del World Manufacturing Forum sarà presentato il Global Report sul manifatturiero, uno studio ad opera del Comitato Scientifico della World Manufacturing Foundation, presieduto dal Prof. Marco Taisch del Politecnico di Milano, che proporrà delle raccomandazioni per affrontare le sfide e le innovazioni future dell’industria manifatturiera mondiale. Nel corso della giornata del 27 settembre si terrà la premiazione del vincitore del video contest organizzato dal WMF per promuovere la cultura d’impresa e la centralità del manifatturiero. I tre video finalisti saranno proiettati nel corso del meeting e votati da tutti i partecipanti: il vincitore sarà premiato con un assegno da 5mila euro.