I 10 eventi da non perdere in questo weekend a Como e al lago

Primo weekend di agosto con alcuni appuntamenti importanti a Como e dintorni, Svizzera compresa. La musica la fa da padrona soprattutto a Cucciago. Ma vediamo insieme tutti gli appuntamenti di questo weekend con anche il lago di Como sempre protagonista con la bellezza delle sue ville.

1 - Take a Seat

Il calendario unico del Comune di Como, fino al 28 settembre riunisce 120 iniziative tra eventi culturali, mostre, festival e grandi eventi, eventi sportivi, mercatini tipici e rassegne hobbistiche, che si svolgono in città nei mesi di agosto e settembre. La rassegna estiva Take a Seat, organizzata e promossa dall'amministrazione comunale, si integra nel calendario unico proponendo 33 eventi di musica, teatro, arte varia, selezionati da una commissione tecnica di esperti, in 16 differenti location di pregio del centro storico il venerdì e il sabato sera dalle 19 alle 23. Ogni spettacolo dura dai 30 ai 50 minuti con una replica la stessa sera nello stesso luogo.

2 - Zelbio Cult

Sabato 3 agosto a Zelbio Cult spazio per un racconto dedicato al Ticino con “Angeli, Arcangeli e demoni del Ticino”: il celebre architetto MARIO BOTTA, già ospite di Zelbio, narra le grandi bellezze della Svizzera Italiana e ci porta a riscoprire e valorizzare un grande patrimonio di tradizioni, cultura e arte presente sul territorio cantonale. Botta ha costruito edifici in tutto il mondo, dalle ville alle banche, dai musei ai casinò: sono però gli edifici di culto a stargli particolarmente a cuore, come spiega in questa serata. Rappresenta per molti estimatori “l’anima” di questa zona del Ticino, e lega il suo nome alle bellezze architettoniche che ha ideato, progettato e costruito, tra le quali troviamo: la Chiesa di Santa Maria degli Angeli sul Monte Tamaro, il rifugio "Fiore di Pietra" sul Monte Generoso, o il Teatro dell’Architettura di Mendrisio. Una serata che ripercorre le strade del Ticino alla ricerca dell'architettura e dell'arte sacra, affiancandole alle sue celebri bellezze naturali e alle località più note.

3 - Storie di Cortile

Una grande inteprete del genere musicale Americana sta spopolando da qualche anno in Europa, ottenendo ottimi consensi da parte della critica anche negli Stati Uniti. Leì è la brava e bella cantautrice Danni Nicholls 33 anni, originaria del Bedfordshire in Inghilterra. Per Storie di Cortile, la rassegna itinerante promossa da Andrea Parodi, l'artista sarà in concerto il 4 agosto alle 21 alla Corte Castello di Cucciago, Cantù.

4 - LongLake Lugano

Si svolge fino al 4 agosto la nona edizione del LongLake Festival, tra i più grandi open air urbani della Svizzera. Un intero mese di eventi tra musica, letteratura, incontri, animazioni, teatro, danza, cinema, spettacoli per bambini e installazioni di arte urbana che invaderanno il lungolago, le piazze e i parchi pubblici di Lugano, dando vita ad un intenso incontro tra artisti e pubblico.“

5 - Swissminiatur

A grande richiesta fino all'1 settembre tornano le visite guidate del parco e dei laboratori della Swissminiatur, a Melide in Canton Ticino. Un momento per andare alla scoperta del backstage del parco. Verranno aperte le porte dei laboratori di produzione delle miniature e potrete così vedere con i vostri occhi come vengono costruiti i treni, dipinti gli edifici più importanti della Svizzera e come ogni giorno, da sessant’anni, i decoratori e gli artigiani si prendono cura delle 128 miniature esposte.

6 - Monte Generoso

Sono datate 1890 le prime salite con treni trainati da locomotive a vapore. Durante gli anni di guerra l’attrazione turistica sembra aver fatto il suo tempo e il proprietario vorrebbe smontare la ferrovia e vendere il ferro dei binari. Gottlieb Duttweiler, fondatore della Migros, è invece fermamente convinto che la straordinaria terrazza panoramica del Monte Generoso debba essere conservata. Senza esitare, nel 1941 compra la ferrovia, che dopo 75 anni continua a essere sostenuta grazie al contributo dal percento culturale Migros. Un po' per rivivere questa lunga storia, il treno a vapore del 1890, il più vecchio in circolazione in Svizzera, permette di rivivere i tempi della Belle Époque salendo fino alla cima del Monte Generoso domenica 14 luglio.

7 - Luoghi da scoprire Simbolo della città di Como, sentinella di pietra a protezione della stessa, il Castello Baradello è ben visibile a chiunque si avvicini alla città. Il Castello occupa un importante punto strategico. Dalla cima della Torre è possibile godere di un panorama davvero mozzafiato: dalla Svizzera a Milano, dal Monte Rosa al Resegone. Una vista unica, a 360° sul lago, sulle Alpi e l’intera pianura padana. Il percorso museale interno consente alle guide di accompagnare il visitatore attraverso il tempo, dalle origini di Como ai giorni nostri. L'escursione parte da piazza Camerlata e comprende anche la visita alla Cava di Camerlata. Weekend tra natura e cultura a Villa Fogazzaro Roi, bene di proprietà del Fai a Oria Valsolda, in provincia di Como, sulla sponda italiana. 8 - La magia del Lago di Como Qui poi le nostre guide con tutte le ville aperte, le 5 camminate più belle sul lago di Como e dove guardare i tramonti più belli sul Lario. Ma anche dove fare un aperitivo, dove andare al lido e tutti i rifugi del lago di Como. 9 - Le mostre

Fino al 4 agosto a Como, presso la ex Chiesa di San Pietro in Atrio, si terrà la mostra di arte contemporanea “INTERFERENCE”: 7 artisti internazionali con oltre 20 opere (alcune appositamente realizzate per la mostra) per portare le proprie riflessioni sull’interferenza che le tecnologie moderne hanno nella nostra vita.“

Prosegue fino al 24 novembre nella Pinacoteca Civica di Como la mostra “Mario Radice: il pittore e gli architetti. La collaborazione con Cesare Cattaneo, Giuseppe Terragni, Ico Parisi”, a cura di Roberta Lietti e Paolo Brambilla. L’artista viene ricordato attraverso cataloghi di mostre personali, saggi critici sul suo lavoro e una scelta di recensioni che Radice, in veste di critico, firmò per artisti contemporanei.

Banca Generali Private rinnova l’impegno a sostegno dell’arte presentando “Resilienza”, la personale di Christian Balzano (Livorno, 1969) che fino al 27 settembre 2019 sarà ospitata nella nuova sede dei private banker e wealth manager in Lungo Lario Trento 9 a Como.“

Chi non ha mai visto il marchio Pura Lana Vergine? Disegnato nel 1963, è opera di un progettista che con arguzia e ferrea volontà ne ha modellato le linee bianche e nere al fine di costruire una forma unica e riconoscibile. Un’icona che oggi ci viene istintivamente da associare a qualcosa di morbido. L’autore di questo segno-immagine è Franco Grignani, un artista, un grafico, un fotografo. La mostra dei suoi lavori verrà inaugurata al m.a.x. Museo di Chiasso fino al 15 settembre 2019.

10 - Mercatini a Como

Le pittoresche bancarelle con pezzi unici e occasioni di artigiani e hobbisti, pezzi di antiquariato o piatti tipici si possono trovare passeggiando tra le vie della città: nella vecchia piazza del mercato del grano, lungo i Portici, nelle piazzette sul lungolago o sotto le mura.

Piazza San Fedele

Mercatino dell'Artigianato

Sabato 2 agosto 2019

Mercato Coperto, via Mentana 5

Mercato coltivatori e prodotti tipici comaschi

Martedì e giovedì mattina, venerdì (facoltativamente) e sabato tutto il giorno