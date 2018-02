Cosa fare questo weekend a Como

Ultimi giorni proprio nel weekend per la tredicesima edizione del Festival del Cinema Italiano a Como. La rassegna, organizzata da Paolo Lipari al cinema Astra, attende venerdì 9, sabato 10 (ospite Cochi Ponzoni per il film Gli Sdraiati) e domenica 11 febbraio, quando verrà proiettata la pellicola vincitrice del concorso, il solito pubblico appassionato.

Ricco programma anche per le mostre. La stagione espositiva della galleria MAG riprende, con la collaborazione insieme ad una tra le gallerie più importanti del panorama culturale italiano, la Galleria Cinquantasei di Bologna. La mostra personale del Maestro Luigi Pellanda dal titolo "L'essenza delle cose" è visitabile fino al 17 febbraio 2018.

Alla The Art Company di Como prosegue la personale di Elena Borghi, curata da Patrizia Zerbi, "Le fiabe e il catrame". La mostra sarà visitabile in via Borgovico fino al 10 marzo, dal martedì al sabato, dalle 15.00 alle 18.30.

Sabato 3 febbraio, a San Pietro in Atrio a Como, inaugura anche la mostra Silenzi di Angelo Ariti. Nato a Catania nel Giugno del 1967 ha dapprima frequentato la scuola di pittura “Antonello da Messina” a Legnano per poi approfondire ed affinare l’indole artistica con il maestro Vanni Saltarelli. Ariti è un’artista autentico, impegnato e instancabile nel continuo perfezionamento della rappresentazione della materia che si trasforma nel tempo.

Laboratori, attività per bambini, ballo, teatro e tanto altro: anche Como festeggia il Carnevale e lo fa con tre giorni dedicati soprattutto ai più piccoli. Ecco il programma dell'edizione 2018 del Carnevale a Como organizzata dal settore Turismo del Comune di Como.

ll clou dello storico Carnevale montano di Schignano che ha ispirato Winter's Tale, il pluripremiato libro del fotografo comasco Mattia Vacca, va invece in scena nelle giornate di sabato 10 febbraio e martedì 13 febbraio. Inizio sempre fissato alle 14.30, con partenza dalla piazza principale e sfilata che attraverserà le frazioni di Schignano. E’ in questa doppia circostanza che, da anni, turisti, scolaresche e studiosi di ogni parte e luogo del mondo accorrono per assistere a questo incredibile viaggio nelle tradizioni e memorie di un’intera comunità.

Infine, per la buona musica, doppio evento live nel weekend sul palco del live club All'1&35circa di Cantù. Sabato 10 febbraio è il turno del cantautore italiano Diego Esposito, mentre domenica 11 febbraio da New York arriva Jerry Dugger.