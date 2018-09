Cosa fare questo weekend a Como

Torna anche quest'anno la Sagra Gioventù, la manifestazione giunta alla nona edizione, ormai diventata un appuntamento fisso per i comaschi. Quest'anno la Sagra Gioventù si articolerà fino domenica 9 settembre a Como in piazzale Somaini, fra l'inizio della passeggiata di Villa Olmo e l'Hangar.

Venerdì 7 settembre sera torna a Como la serata "Cartellino rosso alla Sla" con sport, cibo e musica dal vivo in piazza Volta dalle 18 a mezzanotte. L'iniziativa è organizzata dalla Fondazione Paola Giancola in compartecipazione con il Comune di Como per raccogliere fondi a sostegno dei malati di sclerosi laterale amiotrofica e delle loro famiglie, con la collaborazione della Provincia, dell'azienda ospedaliera Sant'Anna, dell'Asst Lariana, dell'associazione provinciale diabetici, dell'Ordine di Malta.

Riprende venerdì 7 settembre alle 20.45 a Porlezza il Festival Letterario del Premio Antonio Fogazzaro. Presso la Sala Rossa del BIM Luca Cerchiari, uno dei maggiori esperti europei di musica americana e di discografia, condurrà il pubblico tra le note, le parole e i grandi protagonisti del Musical - esempio più brillante di opera d'arte metropolitana e internazionale - presentando con filmati, ascolti e spiegazioni il suo libro “Storia del musical. Teatro e cinema da Offenbach alla musica pop” (Bompiani, 2017).“

La Fiera secolare di settembre di Alzate Brianza, detta "Della Madonna di Rogoredo", si svolge nei giorni 8, 9 e 10 settembre 2018. Alla originaria manifestazione legata all’allevamento e alla zootecnia si sono affiancate nel corso dei decenni: la nutritissima area dedicata al commercio e alle bancarelle, l’attesissimo Luna Park, gli stand gastronomici, gli spettacoli, la presenza delle associazioni, la pesca di beneficenza, fino alla chiusura classica con il grande spettacolo pirotecnico. Il tutto nel rispetto dei momenti della devozione mariana, ancora oggi fervidissima, non soltanto tra gli alzatesi.

Sabato 8 settembre alle 18 lo Stadio Sinigaglia di Como ospiterà l’evento benefico “Sport for Life”, con la Nazionale Calcio Tv a giocare contro la Nazionale Italiana Magistrati. Come in una normale partita di calcio i giocatori competeranno sul campo, ma con un approccio decisamente più ludico e soprattutto con una finalità sociale. L’evento si chiuderà con la partecipazione del “Gabibbo”.

Il costo del biglietto è di 5 euro intero, 15 euro per i sostenitori, 2 euro per i ragazzi dai 6 ai 14 anni.

Ultimi giorni in piazza Cavour a Como per la Fiera del Libro, giunta nel 2018 alla 66° edizione. Ecco il programma del weekend come sempre ricco di appuntamenti.

Venerdì 7 Settembre

Ore 11 Cucinare al fresco, ricettario studiato dai detenuti del Bassone. Con Arianna Augustoni.

Ore 16.30 Gerardo Monizza, In principio era il kaos (NodoLibri) & Davide Di Benedetto, Ciclo della Genesi (secondo lo scriba Ezra) (Graphofeel). Dialoghi sulla Bibbia. Con Andreas Köhn.

Ore 18 Associazioni: Teatro Sociale. Presentazione del progetto Opera Education.

Ore 21 Sabrina Sigon, Numeri imperfetti. Diciannove racconti (Il Seme Bianco). Brevi narrazioni che inquadrano scorci di vita. Con Andrea Di Gregorio.

Sabato 8 Settembre

Ore 11 Associazioni: Made In MAARC, con Ebe Gianotti. Presentazione dei progetti in elaborazione.

Ore 16.30 Nicoletta Martirano, I segreti di Primaporta (Editoriale Lombarda). La giovane Eloisa si imbatte in qualcosa che potrebbe contenere la spiegazione a molti dei misteri che ancora avvolgono il piccolo paese di Primaporta. Con Ilaria De Pasca.

Ore 18 Associazioni: Teatro Gruppo Popolare, con Olga Bini. Presentazione della realtà e della vita associativa, corsi e spettacoli.

Ore 21 Luigi Picchi, Plinio il Vecchio. L'eredità di un illustre comasco scrittore, naturalista, ammiraglio (NodoLibri). Acuto sguardo sul Plinio più coinvolgente, che nella Naturalis Historia è scienziato e poeta della bellezza dell'universo.

Domenica 9 Settembre

Ore 11 Fata Morgana, "Libri che passione!". Tutti i colori del buio.

Ore 16.30 Michela Belotti, La corsa (Bookabook). La storia di Sara va letta proprio così come il suo titolo, di corsa, a perdifiato.

Ore 18 Walter Marinello, Era quasi verso sera (Edizioni del Gattaccio). 24 racconti tratti da 24 famose canzoni italiane, con prefazione di Paolo Limiti. Reading musicale. Con Luciano Sartirana.

Sabato 8 settembre dalle 14 alle 18 nella Pinacoteca Civica di Como, la Cooperativa AttivaMente propone un corso di formazione tenuto da Jacopo Boschini finalizzato al miglioramento delle competenze relazionali per diventare comunicatori emotivi. Si tratta di un evento collaterale alla mostra "Giuseppe Terragni per i bambini: l'asilo Sant'Elia".

Le Mostre

Sabato 8 settembre alle 18 inaugura la mostra personale del pittore comasco Giulio Somalvico nello spazio espositivo San Pietro in Atrio. Oltre a una sezione antologica dedicata alle produzioni classiche dell'autore classe 1932, saranno esposte le ultime opere realizzate che affondano le radici nelle correnti artistiche del secondo novecento come Realismo o Informale. La mostra sarà aperta fino al 30 settembre.

Fino al 6 ottobre a "Segreta Isola" all'Isola Comacina, in Tremezziza, saranno esposte le opere degli artisti: Bedont Germana, Bellanca Fabrizio, Beulke Claudia, D'Alfonso Franca, Frigerio Rita, Lentini Giovanna, Lanzini Rita, Lombardo Loredana, Meneghello M. Elisabetta, Merga Silvia, Padovese Giovanni, Primatesta Anna, Quairoli Maria, Ratti Pierluigi, Rupcich Marcella, Seelin Peter, Tajana Clemente, Teslenko Natalya. Opere fuori concorso degli artisti componenti la giuria: Attilio Terragni, Fabrizio Musa, Marcello Morandini, Marco Vido, Nicola Salvatore, Doriam Battaglia.

I Musei Civici di Como hanno scelto di puntare ad una programmazione di attività con tre obiettivi specifici che riguardano: la revisione degli allestimenti permanenti attraverso eventi temporanei, l’organizzazione di mostre site-specific pensate e costruite nei luoghi di cultura cittadini e la pianificazione di esposizioni che prevedano il connubio antico-contemporaneo. La mostra dell’artista milanese, Francesco Diluca classe 1979, ben si inquadra in queste ultime due casistiche. Archè, la personale di Francesco Diluca al Museo Giovio di Como è visitabile fino al 16 settembre.

Si svela a Cantù ad un pubblico attento l’esposizione di opere di Abele Vadacca che si tiene fino al 15 settembre alle ore 18.00 e proseguirà per 15 giorni all’interno del mistico Battistero risalente all’anno 1000 nel complesso della Basilica di Galliano.

La mostra People Power, personale di Christina Mackie, fino al 9 settembre allo Spazio Ratti di Como, prende spunto da Yellow Machines, uno dei tre elementi che componevano la personale dell’artista, tenutasi alla Tate Gallery di Londra nel 2015. Riproposta a San Francesco, Yellow Machines risponde all’architettura austera della chiesa romanica, con un’esplosione di colore e con la sua complessa struttura verticale, disegnata a sostenere leggeri imbuti di garza.