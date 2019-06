I 10 eventi da non perdere questo weekend a Como

Secondo weekend di giugno ancora all'insegna del beltempo quasi estivo. Ecco quindi la nostra guida con gli eventi più importanti da oggi fino a domenica 9 giugno.

Sabato 8 giugno 2019 torna a Como la Parada par Tücc 2019, la tradizionale manifestazione che porta in città la sfilata di centinaia di figuranti colorati e festosi. Un progetto, arrivato quest'anno all'undicesima edizione, che coinvolge organizzazioni di volontariato, associazioni, gruppi informalli e singoli cittadini in un'attività artistica di partecipazione sociale. Tra le novità del 2019, il coinvolgimento dell'assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Como, rappresentato dall'assessore e vicesindaco Alessandra Locatelli che darà il patrocinio.

Una tradizione ormai consolidata, un appuntamento immancabile che dà avvio all’estate vissuta con gioia negli spazi urbani, pacificamente occupati dai suoni, dai colori, dai profumi del mondo. Festate giunge quest’anno alla XXIX edizione, che porterà a Chiasso alcuni fra i migliori interpreti e gruppi della World Music internazionale. Venerdì 7 e sa bato 8 giugno i primi appuntamenti a San Pietro di Stabio con Rona Hartner, Dj Shin, Djelem do Mar, Daniele Sepe e Lavinia Mancusi, Dj Shin.

Musica Live

Illusion of Permanenc, Lula e il nuovissimo Telegrams sono gli ultimi lavori di un artista che sta vivendo un momento di particolare grazie. Alla Basilica di Galliano, a Cantù, Bocephus King è in concerto domenica 9 giugno alle 21 accompagnato dall’arpista comasca Pauline Fazzioli. Da ricordare, infine, che ancora Bocephus King, questa sera alle 21, al Museo d’Arte Contemporanea di Lissone, accompagnerà il racconto musicale della colonna sonora di Andrea Scanzi.

Swissminiatur

Ricco calendario di iniziative per 60 anni di Swissminiatur. Venerdì 7 giugno – Sebalter in concerto. Questa serata si preannuncia effervescente: la Swissminiatur, in collaborazione con l’OTR Lugano Region accoglierà sul palco il cantautore ticinese Sebastiano Paù-Lessi, in arte Sebalter, per un concerto gratuito a partire dalle 21.00. Già dalle 19.00 sarà possibile accedere al parco e godersi una serata con griglia e buvette. Sabato 8 giugno – Un viaggio in miniatura. Giornata di animazione in collaborazione con FFS. Estrazione di ricchi premi per grandi e piccini. Domenica 9 giugno – dietro le quinte Sono previste delle visite guidate del tutto speciali. Il Direttore di Swissminiatur, Joël Vuigner, vi porterà alla scoperta del dietro le quinte del parco. Verranno aperte le porte dei laboratori di produzione delle miniature e il pubblico avrà così la possibilità di scoprire come da sessant’anni i decoratori e artigiani costruiscono e si prendono cura delle 128 miniature esposte.

Boscultura

L’edizione 2019 di Boscultura - Le radici del sentiero ‘racconti, storie e cantastorie’ prosegue sabato 8 giugno: l’appuntamento è al Rifugio Prabello dove, dalle 17, il poeta Vito Trombetta narrerà affascinanti storie e racconti, a seguire cena a tema con i mascherai e per chi lo desiderasse ci sarà la possibilità di pernottamento. Domenica 9 giugno, si parte in escursione per una visita guidata alle sculture del Sentiero delle Espressioni con la presenza di un geologo che spiegherà la formazione del territorio. Il ritrovo con la guida Ersaf e i mascherai è fissato alle 9.30 al Sassetto. La giornata poi proseguirà con un pranzo all’azienda Agrigola La Pratolina per i saluti finali.