I 10 eventi da non perdere in questo weekend a Como e al lago

Primo weekend di settembre che inizia con la pioggia anche se già da sabato il tempo migliora. Molti gli appuntamenti importanti a Como, Cernobbio e dintorni, Svizzera compresa. La musica la fa da padrona soprattutto a Como mentre il cinema è di casa a Locarno. Ma vediamo insieme i migliori eventi di questo weekend con il lago di Como protagonista assoluto con la bellezza delle sue ville e dei loro incantevoli giardini.

1 - Lake Como Waves

Sabato 7 settembre prende il via l'attesissimo Lake Como Waves – correnti d’acqua, una giornata a ingresso libero, aperta a tutti: intrattenimento, confronti e riflessioni per celebrare l’acqua, elemento identitario del territorio lariano. La manifestazione, nuovo progetto culturale ideato da OLO Creative Farm e prodotto da Villa Erba, vuole dare una nuova “forma” all’acqua portandone una diversa visione, fruibile a tutti – grandi e piccoli, in un luogo iconico e incantevole. Risorsa spontanea, fonte di vita e di sviluppo: in questa giornata, sarà possibile ritrovare la consapevolezza, spesso perduta, del più importante degli elementi, l’acqua. Il programma propone un susseguirsi no stop di eventi (per alcuni è richiesta la prenotazione) rivolti ad un pubblico trasversale di adulti, ragazzi e bambini accomunati dalla curiosità di voler vivere una giornata diversa, divertente ed educativa allo stesso tempo e con l’ambizione di lasciare al pubblico qualche spunto di riflessione sull’inestimabile valore che ha l’acqua nella vita di tutti noi.

2- Fiera del disco

Un evento per tutti gli appassionati di musica che non sanno rinunciare al supporto fisico anche in questa stagione in cui dominano le canzoni liquide. Già da qualche anno il vinile ha però ritrovato i suoi spazi, tanto che anche in città Alta Fedeltà è diventato un punto di riferimento irrinunciabile per chi ama i vecchi 33 giri. L'8 settembre, all'Officina della Musica di Como, dopo il grande riscontro di pubblico, della scorsa edizione, torna la Fiera del Disco, un appuntamento speciale dove trovare rarità discografiche tra le molte bancarelle degli espositori presenti: cd, dvd, vinili; nuovi, usati e da collezione.

3 - Take a Seat

Il calendario unico del Comune di Como, fino al 28 settembre riunisce 120 iniziative tra eventi culturali, mostre, festival e grandi eventi, eventi sportivi, mercatini tipici e rassegne hobbistiche, che si svolgono in città nei mesi di agosto e settembre. La rassegna estiva Take a Seat, organizzata e promossa dall'amministrazione comunale, si integra nel calendario unico proponendo 33 eventi di musica, teatro, arte varia, selezionati da una commissione tecnica di esperti, in 16 differenti location di pregio del centro storico il venerdì e il sabato sera dalle 19 alle 23. Ogni spettacolo dura dai 30 ai 50 minuti con una replica la stessa sera nello stesso luogo. Con la Bellagio Festival Orchestra, sabato 7 settembre in Largo Miglio il recital della flautista osentina Giusi Malito che si concentrerà in particolare su Verdi.

4 - Maggiolini sul Lago di Como

Domenica 8 settembre, a partire dalle 12.30, Piazza XI Febbraio, a Tremezzina, in frazione Lenno, ospiterà il raduno dei maggiolini. Un momento di festa per gli appassionati della divertente Vokswagen che ha fatto la storia del brand tedesco. Una quarantina di maggiolini partirà da Lipomo, sede del Gruppo che organizza l'evento in occasione degli 80 anni di storia, si dirigerà verso il lago intorno alle 11.30, per arrivare a Lenno alle 12.30.

5 - Lario Express

Itinerari turistici al Lago di Como domenica 8 settembre viaggiando su un treno storico con carrozze “Centoporte” degli anni ‘30, locomotiva elettrica d’epoca tra Milano e Como, locomotiva a vapore Gr. 740 da Como a Lecco. E' possibile acquistare un biglietto integrato a prezzo speciale "Treno storico + piroscafo storico" che comprende il viaggio in treno storico fino a Como e il percorso sul piroscafo a vapore "Concordia" da Como a Lecco via Bellagio, in alternativa al percorso ferroviario Como-Lecco. Arrivati a Como, si ha a disposizione la mattinata per la visita della città eventualmente si prosegue per Lecco con il treno a vapore alle ore 14.

6 - Fiera del Libro

La Fiera del Libro di Como (67^ edizione), come sempre ospitata dalla suggestiva piazza Cavour, fino a domenica 8 settembre, sotto l’elegante e ampio tendone climatizzato (600 metri quadrati), che custodirà centinaia e centinaia di libri, nuovi e usati, volumi antichi, stampe d’epoca, manifesti, guide turistiche e molto altro, offrendo un’ampia ed eterogenea scelta, per tutti i gusti e tutte le tasche. L’appuntamento sarà quotidiano, con apertura dal mattino a tarda sera. Ricca come sempre la possibilità di assistere a presentazioni librarie, incontri con gli autori, partecipare a dibattiti e confrontarsi su temi culturali, letterari, storici, d’attualità.

7 - Sagra della Gioventù

Torna la Sagra Gioventù, la manifestazione giunta alla decima edizione, ormai diventata un appuntamento fisso per i comaschi. Quest’anno la Sagra Gioventù si articolerà fino a domenica 8 settembre a Como in piazzale Somaini, fra l’inizio della passeggiata di Villa Olmo e l’Hangar. Il programma è quello collaudato da anni: proporre attività sportive, corsi di ballo e canto, attività ricreative e solidali grazie alla collaborazione con scuole e associazioni. Insomma, offrire spunti per attività che coinvolgano i giovani, su cui nessuno dovrebbe mai stancarsi di investire, per far sì che la nostra società, consegnata a loro, possa migliorare.

8 - Palio del Baradello

Il Palio del Baradello è ormai vicino all'importante traguardo del quarantennale. La manifestazione, che si svolge fino al 21 settembre, è nata per raccontare la storia della città soprattutto a chi era arrivato ad abitarci da poco, in seguito si è evoluta diventando una grande occasione per rivivere la storia di Como insieme, cittadini e visitatori, con una serie di eventi che richiamano i festeggiamenti allestiti dai comaschi nel marzo 1159 per la prima visita dell'imperatore Federico Barbarossa.

9 - Como in ogni Senso

Inizierà il 6 settembre a Villa del Grumello il Festival Multidisciplinare "Como in ogni Senso", vincitore del bando cultura del Comune di Como. Il partenariato tra Gruppo da camera Caronte e l'associazione Giosuè Carducci di Como presenta un progetto che intende coinvolgere comaschi e turisti, portandoli a scoprire il fascino di luoghi unici ed esclusivi della città.

10 - Luoghi da scoprire Simbolo della città di Como, sentinella di pietra a protezione della stessa, il Castello Baradello è ben visibile a chiunque si avvicini alla città. Il Castello occupa un importante punto strategico. Dalla cima della Torre è possibile godere di un panorama davvero mozzafiato: dalla Svizzera a Milano, dal Monte Rosa al Resegone. Una vista unica, a 360° sul lago, sulle Alpi e l’intera pianura padana. Il percorso museale interno consente alle guide di accompagnare il visitatore attraverso il tempo, dalle origini di Como ai giorni nostri. Molte le attività previste nel Parco del Grumello: domenica 8, ore 10 - 12.30 con partenze aperte, durata percorso circa 30’: Orientiamoci al grumello: alla scoperta del parco attraverso il gioco di squadra dell’orienteering. L'escursione parte da piazza Camerlata e comprende anche la visita alla Cava di Camerlata. Weekend tra natura e cultura a Villa Fogazzaro Roi, bene di proprietà del Fai a Oria Valsolda, in provincia di Como, sulla sponda italiana. A Villa Carlotta, sabato 8 settembre, evento collaterale alla mostra Gli splendori del settecento sul lago di Como: Villa Carlotta e i marchesi Clerici: conferenza Emblemi di potere Maschile e il caso del Toson d’oro.

Qui poi le nostre guide con tutte le ville aperte, le 5 camminate più belle sul lago di Como e dove guardare i tramonti più belli sul Lario. Ma anche dove fare un aperitivo, dove andare al lido e tutti i rifugi del lago di Como. E ancora... Le mostre

Prosegue fino al 24 novembre nella Pinacoteca Civica di Como la mostra “Mario Radice: il pittore e gli architetti. La collaborazione con Cesare Cattaneo, Giuseppe Terragni, Ico Parisi”, a cura di Roberta Lietti e Paolo Brambilla. L’artista viene ricordato attraverso cataloghi di mostre personali, saggi critici sul suo lavoro e una scelta di recensioni che Radice, in veste di critico, firmò per artisti contemporanei.

Banca Generali Private rinnova l’impegno a sostegno dell’arte presentando “Resilienza”, la personale di Christian Balzano (Livorno, 1969) che fino al 27 settembre 2019 sarà ospitata nella nuova sede dei private banker e wealth manager in Lungo Lario Trento 9 a Como.“

Chi non ha mai visto il marchio Pura Lana Vergine? Disegnato nel 1963, è opera di un progettista che con arguzia e ferrea volontà ne ha modellato le linee bianche e nere al fine di costruire una forma unica e riconoscibile. Un’icona che oggi ci viene istintivamente da associare a qualcosa di morbido. L’autore di questo segno-immagine è Franco Grignani, un artista, un grafico, un fotografo. La mostra dei suoi lavori verrà inaugurata al m.a.x. Museo di Chiasso fino al 15 settembre 2019.

Mercatini a Como

Le pittoresche bancarelle con pezzi unici e occasioni di artigiani e hobbisti, pezzi di antiquariato o piatti tipici si possono trovare passeggiando tra le vie della città: nella vecchia piazza del mercato del grano, lungo i Portici, nelle piazzette sul lungolago o sotto le mura.

Piazza San Fedele

Mercatino dell'Artigianato

Sabato 30 agosto 2019

Mercato Coperto, via Mentana 5

Mercato coltivatori e prodotti tipici comaschi

Martedì e giovedì mattina, venerdì (facoltativamente) e sabato tutto il giorno