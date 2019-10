I 10 eventi da non perdere per il weekend in città e sul lago di Como

Primo weekend di ottobre all'insegna del bel tempo e molti appuntamenti importanti in particolare a Cernobbio dove a Villa Erba ritorna Orticolario. In città prosegue Miniartextil. Poi libri e musica dal vivo tra Como e Brunate. Ma vediamo insieme i migliori eventi di questo weekend con il Lario sempre protagonista anche con la bellezza delle sue ville e dei loro incantevoli giardini.

Si terrà quest'anno a Villa Erba a Cernobbio, dal 4 al 6 ottobre la 19^ edizione di Orticolario,la storica kermesse di successo dedicata all'arte del giardinaggio. Immaginate un ritrovo di esploratori e cacciatori di piante di qualche secolo fa. Pensateli orgogliosi e fieri a raccontare della loro ultima avventura, tra mari in burrasca e terre ignote, a tirare fuori dalla bisaccia un seme o una pianta mai visti nella cara vecchia Europa. Immaginate? Varcati i cancelli di Orticolario 2019 tutto questo diventa realtà. Gli organizzatori, in un intenso anno di lavoro, hanno viaggiato molto, spesso in direzione ostinata e contraria: si sono avventurati tra antiche tavole botaniche, diari di bordo, miti e leggende. Hanno osato, spingendosi ben al di là della tavolozza delle fioriture primaverili.

Nata, come tutte le passioni da un grande amore, Miniartextil (inaugurazione sabato 28 settembre alle ore 19.00) nella ex chiesa di San Francesco a Como, giunge alla sua ventinovesima edizione e trasformerà, come sempre accade, l’autunno comasco nell’epicentro della fiber art internazionale. Tante cose si sono succedute e oggi quelle piccole opere rappresentano ancora il cuore della mostra, trovando però spazio accanto a grandi installazioni realizzate da importanti artisti internazionali.L’edizione 2019 non poteva però passare inosservata, preda di un compleanno troppo importante alle porte e così, a partire dal titolo della nuova Miniartextil, POP UP, il desiderio degli organizzatori è stato quello di aprirsi a suggestioni artistiche uniche e particolari,suddividendo come sempre la mostra nelle sezioni MAXI e MINI dislocate nella sede storica della ex Chiesa di San Francesco e nella ex Chiesa di San Pietro in Atrio, a Como.

Itinerari turistici sul lago di Como. Domenica 6 ottobre viaggiando su un treno storico con carrozze “Centoporte” degli anni ‘30, locomotiva elettrica d’epoca tra Milano e Como, locomotiva a vapore Gr. 740 da Como a Lecco. E' possibile acquistare un biglietto integrato a prezzo speciale "Treno storico + piroscafo storico" che comprende il viaggio in treno storico fino a Como e il percorso sul piroscafo a vapore "Concordia" da Como a Lecco via Bellagio, in alternativa al percorso ferroviario Como-Lecco. Arrivati a Como, si ha a disposizione la mattinata per la visita della città eventualmente si prosegue per Lecco con il treno a vapore alle ore 14.

Sabato 5 ottobre 2019 dalle ore 17 alle ore 19 alla Sala Polifunzionale del Museo Barca Lariana di Pianello del Lario si terrà una conferenza dal titolo: "Un viaggio dentro e fuori dall’acqua alla scoperta dei segreti del Plinio, il Piroscafo più elegante del Lago di Como".

Il "Plinio" rimase in servizio fino al 1963, quando venne posto in disarmo e ormeggiato alla diga di Como. Anni dopo fu trasportato al porto di Colico, dove rimase fino al 1998 quando, acquistato dal titolare del ristorante "La Barcaccia" di Verceia (SO), compì il suo ultimo viaggio: quello verso il Lago di Mezzola.

Si visiteranno in questa nuova occasione con le Passeggiate Creative: Pinacoteca civica, Basilica di San Carpoforo e compendio ex ospedale Sant'Anna. Ritrovo in Pinacoteca dove si approfondirà la visita alla mostra "Mario Radice: il pittore e gli architetti", con particolare attenzione per la Fontana di Camerlata, realizzata da Radice con Cesare Cattaneo, un'eccezionale "rotonda d'autore".

Il tema della relazione tra arte, città e traffico veicolare, verrà approfondito visionando alcune opere della sezione Novecento della stessa Pinacoteca civica. E ppi ancora Palazzo Volpi.

Venerdì 27 settembre, alle 19, si inaugura Cantù Città del Mobile, il VII Festival del legno, che durerà fino a domenica 6 ottobre. L'intendo non è soltanto quello esplicito di fare incontrare addetti della filiera, ma più in generale coinvolgere i rappresentanti di tutto il tessuto economico, sociale e culturale della zona, per celebrare l'arte creativa che ha reso tanto famose nel mondo le aziende del canturino e le loro creazioni, rendendole sinonimo di qualità ed esclusivo made in Italy.

Associazione Hakusha, Centro Studi Shiatsu e Moxa propone un piccolo percorso di scoperta di questa affascinante disciplina orientale attraverso brevi trattamenti shiatsu, a cura dei suoi operatori professionisti e degli allievi del Centro, fornendo contestualmente i primi rudimenti teorici per avvicinare alla disciplina e sperimentare la pratica. A Villa del Grumello, domenica 6 ottobre, ore 10-12,30, la partecipazione è gratuita, numero partecipanti limitato.

10 - Mercatini a Como

Le pittoresche bancarelle con pezzi unici e occasioni di artigiani e hobbisti, pezzi di antiquariato o piatti tipici si possono trovare passeggiando tra le vie della città: nella vecchia piazza del mercato del grano, lungo i Portici, nelle piazzette sul lungolago o sotto le mura.

Piazza San Fedele

Mercatino dell'Artigianato

Sabato 5 ottobre 2019

Mercato Coperto, via Mentana 5

Mercato coltivatori e prodotti tipici comaschi

Martedì e giovedì mattina, venerdì (facoltativamente) e sabato tutto il giorno