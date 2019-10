I 10 migliori eventi di un lungo weekend a Como e sul lago

Ultimo weekend di novembre con clima incerto e freddo. Non mancano però molti appuntamenti importanti in particolare già oggi quelli per il giorno di Halloween. In città prosegue anche Miniartextil e si inaugura StreetEscape. Poi libri e musica dal vivo tra Como e Brunate. Ma vediamo insieme i migliori eventi di questo weekend con il Lario sempre protagonista anche con la bellezza delle sue ville e dei loro incantevoli giardini.

Alessio Brunialti e Alex Kid Gariazzo, sul palco del live club All'1e35circa, vi canteranno i loro e i vostri morti preferiti. Purtroppo ogni anno ci lasciano sempre di più delle figure che hanno fatto la Storia della Musica nazionale ed internazionale e in questi giorni non c'è niente di meglio che ricordarli cantando tutti insieme! Per chi vuol eseguire un pezzo o massimo 2, si consiglia di prepararsi i pezzi e il palco sarà vostro. Quindi scegliete il vostro artista morto preferito e venite a suonarcelo.

Venerdì 1 novembre 2019, alle 10,30, all'interno della radura del Ponte dei Bottini, le amministrazioni comunali di Albese con Cassano, Como e Tavernerio, organizzano la festa di inaugurazione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) “Valle del Torrente Cosia”, approvato definitivamente dalla Provincia di Como nello scorso agosto. Dalle 11,30, castagnata e ristoro con piatti tipici, clown e giochi per bambini. La radura si raggiunge da Tavernerio, via Raffaello, o da Como, via della Pila. In caso di maltempo ci si vede all'auditorium comunale di Tavernerio.

Venerdì 1 novembre Berra riparte con le sue Passeggiate Creative "I monumenti arborei di Villa Carlotta", Villa Carlotta (Tremezzina). Sarete immersi nello spettacolo di un orto botanico che si tinge dei colori dell'autunno. Farete una visita al parco di Villa Carlotta di albero in albero attraverso giochi, domande ed esperienze sensoriali. Saremo un piccolo gruppo, per poter dedicare il massimo dell'attenzione a ciascuno. Guidati dalle nostre life coach Maria Jose Cerezo e Mirna Ortiz sperimenteremo il benessere che ci danno gli alberi e una giornata trascorsa nel verde. Nel prezzo del biglietto è inclusa la possibilità di fermarsi a Villa Carlotta anche dopo la nostra attività, per visitare il Museo, la mostra temporanea "Splendori del Settecento sul lago di Como. Villa Carlotta e i marchesi Clerici" (è l'ultimo weekend di apertura) e trascorrere una giornata indimenticabile (nel parco troverete anche un punto ristoro e un'area picnic).

Sabato 2 novembre alle ore 17, alla Biblioteca comunale di Como, prende il via la rassegna Cinema A due voci 2019 curata da Alberto Cano in collaborazione con il Lake Como Film Festival, prima iniziativa del nostro Festival, quest'anno interamente dedicato a Nietzsche e alla "musica come filosofia". Il primo film in programma è Offenbach’s Secret una pellicola firmata dal celebre regista ungherese István Szabó, autore, tra gli altri, di Mephisto vincitore del premio Oscar nel 1982 quale miglior film straniero, Questo lavoro di Szabò, del 2012, è invece incentrato sulla figura di Jacques Offenbach, compositore profondamente legato a Nietzsche, e si svolge interamente durante la rappresentazione di due sue operette “Les deux Aveugles” e “Croquefer”.

Ottava edizione del progetto pubblico di Street Art e Urban Art nelle piazze e nei cortili della città di Como. Artisti contemporanei invadono la città di Como con sculture e installazioni urbane in dialogo con gli spazi pubblici della città. StreetScape in programma fino al 17 novembre 2019, è un progetto itinerante che intende far riflettere sulle nuove possibilità di interazione tra l’arte contemporanea e il tessuto urbano della città, che per l’occasione ospita opere, installazioni e sculture in rapporto con l’estetica dei luoghi.“

Nata, come tutte le passioni da un grande amore, Miniartextil nella ex chiesa di San Francesco a Como, giunge alla sua ventinovesima edizione e trasformerà, come sempre accade, l’autunno comasco nell’epicentro della fiber art internazionale. Tante cose si sono succedute e oggi quelle piccole opere rappresentano ancora il cuore della mostra, trovando però spazio accanto a grandi installazioni realizzate da importanti artisti internazionali. L’edizione 2019, in città fino al 17 novembre non poteva però passare inosservata, preda di un compleanno troppo importante alle porte e così, a partire dal titolo della nuova Miniartextil, POP UP, il desiderio degli organizzatori è stato quello di aprirsi a suggestioni artistiche uniche e particolari,suddividendo come sempre la mostra nelle sezioni MAXI e MINI dislocate nella sede storica della ex Chiesa di San Francesco e nella ex Chiesa di San Pietro in Atrio, a Como.

Christian Leotta, torna il 3 novembre al Teatro Sociale di Como, con il secondo appuntamento dell'esecuzione integrale delle 11 Sonate per pianoforte “compiute” di Franz Schubert, a duecento anni dalla loro composizione. Una rarità soprattutto perché – per la loro complessità e per l’impegno, non solo tecnico, che richiedono – le Sonate di Schubert non vengono spesso affrontate dai pianisti come un corpus integrale, e la loro esecuzione è quasi sempre riservata ad un numero ridotto di esse. Del resto Leotta non è nuovo ad imprese musicali eccezionali, avendo eseguito l’imponente ciclo delle 32 Sonate di Beethoven per ben ventuno volte in giro per il mondo. Con il ciclo schubertiano in programma al Teatro Sociale di Como, Leotta diventa inoltre il primo pianista italiano ad avere in repertorio e ad eseguire in concerto sia il ciclo delle Sonate per pianoforte di Beethoven, sia quello delle Sonate per pianoforte di Schubert.

Continua la Rassegna Gastronomica Selvatica organizzata da Confcommercio Como per i ristoranti associati. Fino al 17 novembre 2019 una manifestazione nata con l’obiettivo di incentivare il consumo consapevole dei prodotti della nostra terra con particolare riferimento a quella parte del pescato meno noto, cacciagione e prodotti spontanei delle nostre valli. L’utilizzo di questi prodotti rappresenta una scelta sostenibile a bassissimo impatto ambientale, volta a rivalutare il vero prodotto locale”. Sarà presente in ogni ristorante un piatto o un menù che rispecchierà la stagionalità e che il territorio propone: pescato, erbe, prodotti del bosco.

9 - Luoghi da scoprire

E ancora... (Mercatini)

Le pittoresche bancarelle con pezzi unici e occasioni di artigiani e hobbisti, pezzi di antiquariato o piatti tipici si possono trovare passeggiando tra le vie della città: nella vecchia piazza del mercato del grano, lungo i Portici, nelle piazzette sul lungolago o sotto le mura. Sabato 2 novembre 2019: piazza San Fedele: mercatino dell'artigianato; via Mentana 5: mercato coperto, mercato coltivatori e prodotti tipici comaschi; Rebbio: mercato agricolo prodotti locali biologici.