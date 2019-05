I 10 eventi da non perdere in questo weekend a Como

Primo weekend di giugno finalmente all'insegna del primo vero sole quasi estivo. Ecco quindi la nostra guida con gli eventi più importanti da oggi fino a domenica 2 giugno.

Musica Live

Il 2 giugno 2019 si svolgerà a Figino Serenza una maratona musicale dedicata a uno dei più grandi sonwgriter di sempre, il leggendario Townes Van Zandt. Figino Serenza è un piccolo paese a metà strada tra la vibrante e fashion Milano e il suggestivo lago di Como e da qualche anno è diventato uno dei punti di riferimento in Italia per la grande musica. Per molti anni ha ospitato il Light of Day, un evento benefico ideato da Bruce Sprinsgteen e Michael J Fox per raccogliere fondi a favore della ricerca contro il morbo di Parkinson. Sono passati da Figino personaggi illustri della musica mondiale e italiana come Vinicio Capossela, Francesco Baccini, Bobo Rondelli, Davide Van De Sfroos, Vini Mad Dog Lopez, Alejandro Escovedo in una importante logica di continuità cominciata da molto tempo col Festival Internazionale dedicato a Townes Van Zandt.

Sabato 1 giugno 2019, alle ore 18:30, ultimo appuntamento in Villa Bernasconi a Cernobbio con le emozioni dei suoni e delle melodie della rassegna musicale “WunderKammer”, quest'anno alla sua seconda edizione, con la novità della presenza di artisti internazionali nel programma. Sarà protagonista la pianista americana Margaret Lucia, in tour in Europa grazie al premio Fulbright Senior Scholar Award, che le ha permesso di studiare, in Spagna, più intensamente e da vicino la musica dalle autrici contemporanee.

Monumenti aperti a Como

Venerdì 31 maggio, sabato 1 e domenica 2 giugno porte aperte nei musei e nei monumenti di Como grazie all'iniziativa dell'associazione Iubilantes "Monumenti Aperti per una citta per tutti" insieme all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Como e agli studenti del Liceo classico Volta di Como in alternanza scuola-lavoro, in collaborazione con il Comune di Como e dei suoi Musei Civici e con il sostegno di Enerxenia – Acsm Agam. Collaborano al progetto anche la Rettoria della basilica di Sant'Abbondio, la parrocchia dei Ss. Brigida e Carpoforo e l’Istituto San Carpoforo.

Boscultura

L’edizione 2019 di Boscultura - Le radici del sentiero ‘racconti, storie e cantastorie’ prende il via sabato 1° giugno con gli artisti all’opera nelle vie di Occagno, frazione di Schignano. Nel pomeriggio dalle 16,30 sarà possibile assistere agli spettacoli di giocolieri e saranno presenti animazioni per bambini fino a sera; dalle 19 in piazza San Giovanni, si potrà cenare tutti insieme, e a seguire, dalle 20.30, musica live con Virginia e les cats noir. Domenica 2 giugno, il calendario prevede una visita alle opere nel borgo con la possibilità di conoscerne gli autori. Nel pomeriggio Davide Van De Sfroos presenterà i suoi libri ‘Ladri di foglie’ e ‘Taccuino d’ombre’.