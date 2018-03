Cosa fare questo weekend a Como

Oltre alla sempre attesa Fiera di Pasqua che ogni anno attrae migliaia di persono in viale Varese a Como, il weelkend si presenta ricco di eventi.

Fino a martedì 3 aprile sarà possibile visitare l'esposizione degli ultimi lavori di Ester Negretti presso la sala espositiva in piazza Garibaldi a Menaggio. Una nuova collezione dedicata al Lago di Como e le sue infinite sfumature: fatta di colori vibranti e materiali raccolti direttamente sui posti che hanno ispirato l'artista. Ogni opera stimola lo spettatore ad una lettura profonda, ad un confronto diretto con la propria sensibilità.

La galleria Mag di Como, e la galleria Tomo di Kyoto, presentano fino a sabato 31 marzo, la mostra personale del Maestro giapponese Tomosuke Nakayama dal titolo MA - L’immenso corpo del vuoto. All’inaugurazione di giovedì 15 marzo alle ore 18.30, all'interno degli gli spazi della galleria Mag a Como. parteciperanno:Tomosuke Nakayama e Tomoharu Aoyama. Le due gallerie partner, sono orgogliose e grate di poter presentare al pubblico italiano, Tomosuke Nakayama artista internazionale, caposcuola del genere MA, una delle correnti artistiche più strettamente legate alle fondamenta della cultura giapponese, ma espresse con il suo personale atteggiamento contemporaneo nello stile e rivolto al futuro nella tecnica.

I dipinti, in mostra a San Pietro in Atrio a Como fino al 15 aprile, sono raggruppati per tematiche ed esposti secondo un percorso non necessariamente cronologico. Una sezione verrà dedicata alle Geometrie urbane, serie che include le Cattedrali, che hanno ispirato il pittore in questi ultimi anni e che, soggetto di una ricerca mistica, arricchiscono la tematica preesistente, di cui si potrà seguire l’iter evolutivo sin dagli anni settanta. In queste opere Vairo attua una complessa sintesi tra impressionismo e astrattismo, tra rigore geometrico e lirismo del colore, tra contingenza del dato reale e poesia della memoria.

La figura dell'uomo che sceglie di allontanarsi dalla società per immergersi nella natura, in cerca di purificazione fisica e spirituale, affascina gli artisti da secoli. In questa serie, in mostra fino al 7 aprile allo Spazio Natta di Como, l'artista portoghese Angelo Encarnação ne propone una rilettura.

La mostra fotografica Stenos Opaios dell'artista fotografo Luigi Corbetta, che espone alla The Art Company di Como fino al 7 aprile, offre un'ampia prospettiva di immagini tutte realizzata con il foro spenopeico.

Il museo d’arte della svizzera italiana (MASI) di Lugano ha in cartellone fino 17 giugno 2018 una mostra su Pablo Picasso. Lo storico dell’arte Maurice Rheims, incaricato dallo Stato francese di catalogare i beni personali di Picasso, scomparso nel 1973, scoprì oltre 45.000 opere sconosciute realizzate.

Una proposta originale per trascorrere Pasqua o Pasquetta all’insegna della bellezza e della cultura, ma anche della natura? Certamente una visita al nuovo Museo di Villa Bernasconi a Cernobbio (CO), aperto da pochi mesi e ancora tutto da scoprire. Domenica 1 aprile (Pasqua) e lunedì 2 aprile (Pasquetta) il museo rimarrà aperto appositamente con orario continuato, dalle 10 alle 18.

Lunedì 2 aprile, giorno di Pasquetta, si terrà alla Villa del Grumello di Como la consueta Caccia al Tesoro botanico per i bambini organizzata in collaborazione con Grandi Giardini Italiani e quest’anno realizzata con il contributo della studentessa Giulia Brambilla della classe IID del Liceo Classico A. Volta di Como, impegnata presso l’Associazione Villa del Grumello in un progetto di alternanza scuola lavoro. Lo staff del Grumello garantirà il coinvolgimento anche dei bambini madrelingua inglese, francese, spagnola e tedesca.

Lunedì 2 aprile, giorno di Pasquetta, a Villa Carlotta di Tremezzina si rinnova l’appuntamento con la tradizionale Caccia al tesoro botanico organizzata in collaborazione con Grandi Giardini Italiani. Protagonisti di questa giornata speciale di inizio primavera saranno i bambini dai 6 ai 12 anni e uno dei giochi più amati, la caccia al tesoro. Sarà questa un’ottima occasione per avvicinare i più piccoli al giardino e alla natura e per passare un giorno di festa con la famiglia nel meraviglioso parco di Villa Carlotta.