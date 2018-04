Cosa fare questo weekend a Como

Venerdì 27 aprile Will Hunt sarà al Black Horse di Cermenate. Il concerto sarà incentrato su una serie di indimenticabili brani rock che divertono tutti. Nirvana, Pearl Jam, Foo Fighters a Whitesnake, AC/DC, Van Halen e molti altri, la scaletta non darà tregua.

Agrinatura, a Lariofiere di Erba dal 28 aprile aprile all'1 maggio, è il salone dedicato alla valorizzazione della filiera agricola, forestale, zootecnica ed alla promozione del turismo rurale e del patrimonio naturalistico e ambientale. Con Agrinatura si vogliono affermare alcuni concetti legati al tema agricolo, tra cui la difesa della biodiversità e la costruzione di reti territoriali che uniscono gli operatori agricoli.

In Tremezzina il 27 e 28 aprile, doppio appuntamento. Venerdì 27 aprile, alle 15.30, Villa Carlotta ospiterà “Il colore dell’armonica”, concerto di armonica a bocca e pianoforte con Santo Albertini ed Edoardo Bruni, organizzato nell’ambito della rassegna Lake Como Festival in collaborazione con Amadeus Arte. Sabato 28 aprile, nell’ambito della mostra Urpflanze di Giovanni Frangi - che si terrà nelle sale e nei giardini di Villa Carlotta fino al 17 giugno - saranno organizzate attività per grandi e bambini.

Bianco lombardo è la mostra personale di Antonio Pedretti, artista internazionale e caposcuola del genere paesaggistico, uno dei soggetti artistici più strettamente legate alle fondamenta della cultura umana, ma espresse con il suo personale atteggiamento contemporaneo e informale. Fino al 20 maggio a San Pietro in Atrio a Como in Via Odescalchi.

Prosegue fino al 6 giugno la mostra organizzata dal Museo Archeologico Paolo Giovio e The Art Company Como, curata da Roberto Borghi nella quale saranno esposte alcune sculture plasmate dall’artista lariano tra anni Ottanta e Novanta guardando alla statuaria greca e romana. Le opere di Angelo Tenchio saranno collocate nelle sale del Museo dedicate all’arte classica, in prossimità e in rapporto con le loro fonti ideali d’ispirazione.

Il tessuto come arte racconta – tramite disegni, reperti della collezione tessile, fotografie, filmati e documenti – alcuni passaggi della vita di Antonio Ratti portando alla luce una dimensione personale, a tratti intima. Non a caso questo racconto avviene a Villa Sucota che, per molti anni, è stata il cuore della Ratti S.p.A. e oggi è il quartier generale della Fondazione che porta il suo nome. La mostra è organizzata in continuità con la grande esposizione Il tessuto come arte: Antonio Ratti imprenditore e mecenate in corso presso Palazzo Te a Mantova e prosegue a Como fino al 23 giugno.

Mostra personale di Massimiliano Miazzo alla The Art Company di Como fino al 28 aprile. L'evento è curato da Maria Proja de Santis. Artista di origini venete, Miazzo vive e lavora nella provincia di Como. L'artista ha svolto una intensa attività pittorica sin da giovanissimo esponendo in Italia e all'estero.

Nel panorama delle Biennali e delle manifestazioni d’arte italiane si colloca, come un’offerta autorevole e inedita, fino al 5 maggio, la Biennale Lake Como. Ciò che avverrà negli splendidi luoghi nei quali il lago è compagno di vita, sorriso e presenza per una natura incantata, è il colorare elementi dell’uomo e del Creato con il senso della creatività. Palazzo Gallio a Gravedona è pronto ad aprire le porte al mistero dell’arte, nel mistero e nell’incanto di un lago che è bellezza e “respiro” vivente di un luogo e di un tempo.