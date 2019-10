I 10 migliori eventi del weekend a Como e sul lago

Ultimo weekend di ottobre ma sembra ancora estate. Non mancano molti appuntamenti importanti in particolare a Como dove domina il Rally. In città prosegue anche Miniartextil e si inaugura StreetEscape. Poi libri e musica dal vivo tra Como e Brunate. Ma vediamo insieme i migliori eventi di questo weekend con il Lario sempre protagonista anche con la bellezza delle sue ville e dei loro incantevoli giardini.

Grande attesa per il 38° Rally Trofeo Aci Como 2019, che si accinge a battere i record recenti di partecipazione: superata la quota di 120 domande d’iscrizione all’evento di venerdì 25 e sabato 26 ottobre 2019 quando mancano alcuni giorni alla chiusura. L’evento internazionale è valido sia per la Supercoppa WRC Italia, sia come finale nazionale Rally Cup Italia e trofei Michelin, Renault e Suzuki. Tutto pronto lungo le nove prove speciali tra Triangolo Lariano, Val Cavargna e Val d’Intelvi: allettanti novità del percorso. Partenza venerdì da Piazza Cavour a Como; arrivo sabato pomeriggio. Appuntamento al villaggio rally in centro a Como.

Fabrizio Barabesi e Manuela Lozza presentano venerdì 25 ottobre, alle 18, alla Feltrinelli di Como il saggio Baby Rock, 50 canzoni per crescere piccoli demoni. Gli auotori del volume edita da Arcana e da qualche giorno arrivato in libreria, dialogano con la giornalista Paola Pioppi. Un lavoro di continuo rimando di chi due piccoli demoni ha l'arduo compito di doverli crescerli anche a suon di buona musica. Una guida appassionata per genitori che non sanno rinunciare alle proprie canzoni anche quando i diavoletti di casa provano ad imporre le loro note. Un libro però per tutti, arricchito, è proprio il caso di dirlo, dalle bellissime illustrazioni di Giuseppe Giovanni Speroni (sotto i Thin Lizzy e Jim Morrison in un suo disegno tratto dal libro).

Venerdì 25 ottobre si inaugura la nuova stagione musicale del lve club All'1&35circa di Cantù con una grande festa insieme ai Fat Monkees e le onde sonore del loro garage surfin' rock. Insieme a loro ci saranno molti altri amici musicisti che scoprirete nel corso della serata. Anche la domenica, dalle 17, diventa un giorno buono per trovarsi sul palco più cool della provincia di Como: il 27 ottobre super aperitivo con buffet; fantastico dj set electroswing di Missin Red.

Ottava edizione del progetto pubblico di Street Art e Urban Art nelle piazze e nei cortili della città di Como. Artisti contemporanei invadono la città di Como con sculture e installazioni urbane in dialogo con gli spazi pubblici della città. StreetScape in programma fino al 17 novembre 2019, è un progetto itinerante che intende far riflettere sulle nuove possibilità di interazione tra l’arte contemporanea e il tessuto urbano della città, che per l’occasione ospita opere, installazioni e sculture in rapporto con l’estetica dei luoghi.“

Nata, come tutte le passioni da un grande amore, Miniartextil nella ex chiesa di San Francesco a Como, giunge alla sua ventinovesima edizione e trasformerà, come sempre accade, l’autunno comasco nell’epicentro della fiber art internazionale. Tante cose si sono succedute e oggi quelle piccole opere rappresentano ancora il cuore della mostra, trovando però spazio accanto a grandi installazioni realizzate da importanti artisti internazionali. L’edizione 2019, in città fino al 17 novembre non poteva però passare inosservata, preda di un compleanno troppo importante alle porte e così, a partire dal titolo della nuova Miniartextil, POP UP, il desiderio degli organizzatori è stato quello di aprirsi a suggestioni artistiche uniche e particolari,suddividendo come sempre la mostra nelle sezioni MAXI e MINI dislocate nella sede storica della ex Chiesa di San Francesco e nella ex Chiesa di San Pietro in Atrio, a Como.

Fiorella Mannoia torna sul palco di Lugano, sabato 26 ottobre, per incontrare il suo pubblico e presentare dal vivo il suo nuovo album Personale. Prosegue così il successo del lavoro di inediti dell'artista romana uscito lo scorso 29 marzo e composto da 13 brani. L’album è stato anticipato in radio dal singolo “Il peso del coraggio” (scritto da Amara e Marialuisa De Prisco), brano con un forte messaggio di rispetto e umanità; un invito a non perdere mai la speranza e la forza di mettersi in gioco. Il video del brano, girato da Gaetano Morbioli, ha già superato due milioni di visualizzazioni.

Secondo titolo della stagione lirica 2019/20, La sonnambula di Vincenzo Bellini torna in scena al Teatro Sociale di Como per due recite, la replica è attesa per sabato 26 ottobre, in un allestimento in co-produzione con i Teatri di OperaLombardia e Ópera de Las Palmas de Gran Canaria, per la regia di Raúl Vázquez, le scene di Sergio Loro, i costumi di Claudio Martín, le luci di Vincenzo Raponi, sul podio Leonardo Sini.

Dopo la pubblicazione dell’album Vadavialcù e il battesimo di palco delle nuove canzoni durante il tour estivo, i Sulutumana tornano nel tempio dell’arte comasca, il 27 ottobre al Teatro Sociale, luogo d’adozione che li ha visti in multiformi versioni cimentarsi tra concerti, spettacoli di musica e narrazione, performance dedicate a famiglie e bambini. Il pretesto è, questa volta, l’uscita del 33 giri in vinile del già citato album Vadavialcù, versione a tiratura limitata con una confezione del tutto originale ed ecosostenibile curata, come era stato per il formato cd, ancora una volta dall’artista Enrico Cazzaniga e dal grafico Fabrizio Bellanca.

Continua la Rassegna Gastronomica Selvatica organizzata da Confcommercio Como per i ristoranti associati. Fino al 17 novembre 2019 una manifestazione nata con l’obiettivo di incentivare il consumo consapevole dei prodotti della nostra terra con particolare riferimento a quella parte del pescato meno noto, cacciagione e prodotti spontanei delle nostre valli. L’utilizzo di questi prodotti rappresenta una scelta sostenibile a bassissimo impatto ambientale, volta a rivalutare il vero prodotto locale”. Sarà presente in ogni ristorante un piatto o un menù che rispecchierà la stagionalità e che il territorio propone: pescato, erbe, prodotti del bosco.

10 - Luoghi da scoprire

E infine... (Mercatini)

Le pittoresche bancarelle con pezzi unici e occasioni di artigiani e hobbisti, pezzi di antiquariato o piatti tipici si possono trovare passeggiando tra le vie della città: nella vecchia piazza del mercato del grano, lungo i Portici, nelle piazzette sul lungolago o sotto le mura. Sabato 19 ottobre 2019: piazza San Fedele: mercatino dell'artigianato; via Mentana 5: mercato coperto, mercato coltivatori e prodotti tipici comaschi; Rebbio: mercato agricolo prodotti locali biologici.