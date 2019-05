I 10 eventi da non perdere in questo weekend in rosa a Como

Nuovo weekend di maggio con l'incognita maltempo che ormai ci accompagna dall'inizio del mese condizionando qualche appuntamento. Ecco la nostra guida con gli eventi più importanti da oggi fino al 26 maggio, in tanto atteso giorno del Giro d'Italia.

Atomica, The Final Show

Sabato 25 maggio, a partire dalle 17.00 non più Giardini a Lago di Como ma causa del maltempo allo Spazio Gloria. andrà in scena la sfida finale di Atomica Music Show che decreterà il vincitore della seconda edizione. Tutte e 30 le band che si sono esibite sui palchi di Nerolidio, Joshua Blues Club, BeBop, L'Officina della Musica e All'UnaeTrentacinqueCirca tornano live per provare ad aggiudicarsi la vittoria di Atomica.

Giro d'Italia

Occhi puntati sulla viabilità in occasione dell'arrivo di tappa del Giro d'Italia a Como domenica 26 maggio 2019. Il Comune ha presentato il piano per la mobilità studiato insieme agli uffici per evitare il caos in una giornata particolarmente a rischio vista anche la concomitanza con le elezioni e la necessità per le persone di raggiungere i seggi elettorali. L'appello dell'assessore alla Mobilità e Trasporti di Palazzo Cernezzi Vincenzo Bella è quello di utilizzare il più possibile i mezzi pubblici, treni in primis.

Aspettando il Giro d'Italia

Venerdì 24 maggio alle 18.30 allo Yacht Club Como (viale Puecher 11, Como), si terrà il talk “Etica e solidarietà” con Maurizio Monego, Don Agostino Fasson, e Beppe Dossena. L’incontro sarà condotto dal giornalista Edoardo Ceriani, capo redattore pagine Sport ‘La Provincia’ di Como e panathleta. Saranno presenti: Paolo Maldini: già difensore nel Milan, direttore sviluppo strategico area sport Milan e presidente Special Team; il campione Claudio Chiappucci vincitore della Milano-Sanremo (1991), di due Giri del Piemonte (1989 e 1995), di tappe al Tour de France e al Giro d’Italia; Paolo Savoldelli, campione vincitore di due edizioni del Giro d’Italia (2002 e 2005), imprenditore, opinionista e commentatore televisivo e Alberto Cova, mezzofondista vincitore della medaglia d’oro nei 10.000 metri ai Giochi Olimpici di Los Angeles 1984.

Concorso Eleganza Villa d'Este

Il Grand Hotel Villa d’Este, situato sulle rive del lago di Como, è uno degli hotel più emblematici del mondo. I suoi terreni e il parco offrono agli ospiti e ai visitatori l’opportunità di ammirare circa 50 Vetture d’Epoca costruite tra gli Anni Venti e gli Anni Ottanta, suddivise in diverse categorie. Da venerdì 24 maggio a domenica 26 maggio 2019, il Grand Hotel Villa d’Este e Villa Erba saranno trasformati, per questo tradizionale evento, in uno scenario unico ed esclusivo in cui gli ospiti avranno il privilegio di ammirare le Vetture d’Epoca e le Motociclette Storiche più raffinate della loro era.

Musica Live I Sulutumana tornano in concerto per una serata benefica a favore dell'associazione Amici di Giovanni. Al Parco comunale Garibaldi di Villa Guardia, sabato 25 maggio, alle 21, servizio cucina dalle 19, in occasione della festa annuale della onlus, Gian Battista Galli offrirà insieme ai suoi compagni di sempre, Francesco Andreotti e Nadir Giori, un concerto incentrato sulle canzoni del recentissimo album Vadavialcù. Ovviamente la scaletta sarà come sempre molto ampia e comprenderà un repertorio fatto di quasi 20 anni di canzoni, in parte raccolte nel 2013 nel best Non c'è limite al meglio e successivamente nel doppio live Giù a Manetta. Sabato 25 maggio il cantautore irpino Antonio Pignatiello sarà a L'Officina della Musica di Como con il nuovo spettacolo acustico dal titolo - "Night Live". L’artista alternerà brani tratti dai suoi album “A sud di nessun nord” (Controrecords – GoodFellas/Artist First, 2015), “Rcimoncio da qui” (Controrecords, 2013) e qualche nuova sorpresa dal nuovo album in lavorazione la cui uscita è prevista per l'autunno 2019.

Ville e luoghi da scoprire

Weekend tra natura e cultura a Villa Fogazzaro Roi, bene di proprietà del Fai a Oria Valsolda, in provincia di Como, sulla sponda italiana del lago di Lugano. Un'occasione da non perdere per trascorrere un giorno di sole in uno dei benei più belli del Fondo Ambiente. Inoltre, Jelena Davidović e Massimiliano Girardi fanno incontrare due strumenti molto a loro agio nella musica popolare e folklorica come il saxofono e la fisarmonica in un viaggio tra Francia e Sudamerica.

Fino al 23 giugno la passeggiata del Chilometro della Conoscenza, partenza da Villa Olmo, è aperta tutte le domeniche e i giorni festivi dalle 10 alle 19. A Villa Sucota e Villa del Grumello vi aspettano con un calendario ricco di eventi. Domenica 12 maggio a Villa del Grumello attività fotografica guidata gratuita e aperta a tutti (con cellulare, tablet o macchina fotografica), a cura di Daniela Manili Pessina(architetto, visual, visiolaria), con la partecipazione del fotografo Andrea Butti. Qui le nostre guide con tutte le ville aperte, le 5 camminate più belle sul Lago di Como e dove guardare i tramonti più belli sul Lario.

Proprio per l’importanza che il turismo e la fotografia hanno rivestito nella storia di Villa Carlotta, la stagione 2019 si apre con una mostra fotografica Chiare, fresche e dolci acque. Viaggi fotografici sul Lago di Como (fino al 9 giugno) che ripercorre un secolo di vita lariana e di storia della fotografia. Le opere esposte fanno parte di un fondo di oltre 3.000 fotografie, raccolte con sapienza e meticolosità dal collezionista comasco Ruggero Pini. Un viaggio che parte nell'Ottocento con Luigi Sacchi e Pompeo Pozzi e termina con le istantanee di Alfred Stieglitz. Non solo, per gli appassionati di storia e arte, si propone una visita speciale che riporterà i partecipanti nel Settecento alla ricerca di tracce e testimonianze in giardino e in museo.

In occasione delle “Giornate Europee dei Mulini”, in programma nel weekend del 18 e 19 Maggio, sarà possibile visitare ad Asso lo storico Mulino Valsecchi, affascinante costruzione risalente al lontano 1369.

Le mostre

Gallery Sweet Gallery Outdoor spegne la sua terza candelina. La biennale di arte ambientale open air, nata nel 2015 a Mariano Comense, apre le sue porte con una nuova edizione fino al 2 giugno. Le protagoniste sono ancora una volta opere realizzate con materiali naturali o di recupero, collocate nel terreno agricolo con accesso da via Luini-via Segantini (accanto al civico 90) e frutto della selezione di progetti pervenuti tramite bando emesso in dicembre.

Dal 24 al 26 maggio, allo Spazio Parini di Como, Autofocus, la fotografia di Alice Molinari, fotografia social e e per il supporto terapeutico. In programma anche altri appuntamenti durante il weekend. Scopri tutto il programma.

Banca Generali Private rinnova l’impegno a sostegno dell’arte presentando “Resilienza”, la personale di Christian Balzano (Livorno, 1969) che fino al al 27 settembre 2019 sarà ospitata nella nuova sede dei private banker e wealth manager in Lungo Lario Trento 9 a Como.“

Per il Giro d'Italia a Como, iniziativa organizzata da Distretto Urbano del Commercio e dal Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo di Magreglio con la collaborazione di Fondazione Alessandro Volta. Con il sostegno di Bennet, Autovittani e Confartigianato. Inaugurazione sabato 4 maggio alle ore 17:00, con i curatori le autorità e alcuni campioni della storia del ciclismo. Fino al 27 maggio al Palazzo del Broletto e nelle vie del centro di Como saranno allestite due sezioni della mostra, una riguardante il Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo e una che proporrà alcuni scatti del fotografo Fabrizio Delmati.

Chi non ha mai visto il marchio Pura Lana Vergine? Disegnato nel 1963, è opera di un progettista che con arguzia e ferrea volontà ne ha modellato le linee bianche e nere al fine di costruire una forma unica e riconoscibile. Un’icona che oggi ci viene istintivamente da associare a qualcosa di morbido. L’autore di questo segno-immagine è Franco Grignani, un artista, un grafico, un fotografo. La mostra dei suoi lavori verrà inaugurata al m.a.x. Museo di Chiasso fino al 15 settembre 2019.

Mercatini a Como

Le pittoresche bancarelle con pezzi unici e occasioni di artigiani e hobbisti, pezzi di antiquariato o piatti tipici si possono trovare passeggiando tra le vie della città: nella vecchia piazza del mercato del grano, lungo i Portici, nelle piazzette sul lungolago o sotto le mura.

Piazza San Fedele

Mercatino dell'Artigianato

Sabato 25 maggio 2019

Mercato Coperto, via Mentana 5

Mercato coltivatori e prodotti tipici comaschi

Martedì e giovedì mattina, venerdì (facoltativamente) e sabato tutto il giorno

Mercato Mercerie, da viale Battisti a viale Varese