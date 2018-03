Cosa fare questo weekend a Como

Como Independent Film Festival nasce con l'obiettivo di promuovere registi emergenti e indipendenti, nel rispetto della loro autonomia e sensibilità creativa, offrendo la massima visibilità ad opere lontane dalla logica commerciale dell'industria cinematografica. "Indipendenza" come scelta produttiva, spirito e tema fondante dei film in concorso, per valorizzare una creatività varia e differente, e costruire uno spazio in cui condividere cinema libero dalle restrizioni del mercato. Fino a domenca 26 Marzo, allo Spazio a Gloria di Como, quattro giorni di lungometraggi e cortometraggi "Fuori mercato" dal mondo.

Eclettico Gézz&Giàzz è la rassegna mensile di musica di qualità promossa da Eclettico: dal vivo le migliori formazioni jazz, bossa, swing e manouche. Il locale offre le sue atmosfere raffinate per trasformarsi in un jazz club moderno dove trovano asilo e possono bere un buon drink musicisti, cantanti e musicofili. Venerdì 23 marzo dalle ore 19 il nuovo appuntamento con i Hip Bop Quartet.

Nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 marzo 2018, anche sul territorio comasco, si svolgeranno le Giornate FAI di Primavera, evento nazionale, quest’anno alla 26° edizione, che in tutta Italia vedrà straordinariamente aperti 1.000 luoghi, con la finalità di far meglio conoscere il nostro territorio, raccogliere fondi per tutelarlo e promuovere le iscrizioni al FAI, Fondo Ambiente Italiano, fondazione nazionale senza scopo di lucro che dal 1975 salva, restaura e apre al pubblico importanti testimonianze del patrimonio artistico e naturalistico italiano.

I dipinti della mostra Storie di luce Tra lago e mare a San Pietro in Atrio a Como, in mostra fino al 15 saranno raggruppati per tematiche ed esposti secondo un percorso non necessariamente cronologico. Una sezione verrà dedicata alle Geometrie urbane, serie che include le Cattedrali, che hanno ispirato il pittore in questi ultimi anni e che, soggetto di una ricerca mistica, arricchiscono la tematica preesistente, di cui si potrà seguire l’iter evolutivo sin dagli anni settanta. In queste opere Vairo attua una complessa sintesi tra impressionismo e astrattismo, tra rigore geometrico e lirismo del colore, tra contingenza del dato reale e poesia della memoria.

Il Museo della Seta di Como, fino al 20 aprile, per cinque settimane, celebra l’esorcismo festoso del Carnevale di Schignano con una mostra di abiti, tessuti, maschere e le splendide fotografie di Mattia Vacca tratte dal pluripremiato volume A Winter's Tale.

La galleria Mag di Como, e la galleria Tomo di Kyoto, presentano fino a sabato 31 marzo, la mostra personale del Maestro giapponese Tomosuke Nakayama dal titolo MA - L’immenso corpo del vuoto. All’inaugurazione di giovedì 15 marzo alle ore 18.30, all'interno degli gli spazi della galleria Mag a Como. parteciperanno:Tomosuke Nakayama e Tomoharu Aoyama. Le due gallerie partner, sono orgogliose e grate di poter presentare al pubblico italiano, Tomosuke Nakayama artista internazionale, caposcuola del genere MA, una delle correnti artistiche più strettamente legate alle fondamenta della cultura giapponese, ma espresse con il suo personale atteggiamento contemporaneo nello stile e rivolto al futuro nella tecnica.“

La figura dell'uomo che sceglie di allontanarsi dalla società per immergersi nella natura, in cerca di purificazione fisica e spirituale, affascina gli artisti da secoli. In questa serie, in mostra fino al 7 aprile allo Spazio Natta di Como, l'artista portoghese Angelo Encarnação ne propone una rilettura.

La mostra fotografica Stenos Opaios dell'artista fotografo Luigi Corbetta, che espone alla The Art Company di Como fino al 7 aprile, offre un'ampia prospettiva di immagini tutte realizzata con il foro spenopeico.

Le meraviglie paesaggistiche e botaniche dei parchi di Villa del Grumello e di Villa Sucota riaprono al pubblico per la stagione 2018 a partire da domenica 25 marzo, per tutte le domeniche e i festivi e fino a inizi novembre, oltre a tutto il mese di agosto, con orario continuato dalle ore 10 alle ore 19. L’iniziativa si colloca nell’ampio programma di attività aperte alla cittadinanza realizzate da Associazione Villa del Grumello e Fondazione Antonio Ratti, un virtuoso percorso in rete per valorizzare le individualità e le attività condivise tra soggetti del territorio. All'interno di queste iniziative, domenica 25 marzo, prenderà il via anche rassegna musicale Le Stagioni del Grumello organizzata dall'Associazione Villa del Grumello e curata da Flavio Minardo e Francesco Mantero in collaborazione con la Casa della musica e Ottonote. Il primo concerto, intitolato le Primavere del Barocco, sarà tenuto da: Elisa La Marca, liuto e tiorba; Emilio Bezzi, liuto e arciliuto; Giulia la Marca, liuto e chitarra barocca.

Con la Primavera rifioriscono anche le Passeggiate Creative. Per il terzo anno consecutivo si celebra l'equinozio, che coincide con la Giornata mondiale della poesia e l'anniversario della nascita di Alda Merini, con un itinerario poetico da Como a Brunate, in programma domenica 25 marzo.