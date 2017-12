Cosa fare questo weekend a Como

Un weekend a Como tutto dedicato al Natale, con la Città dei Balocchi che sia appresta a regalare un spettacolare arrivo di Babbo Natale in piazza del Duomo domenica 24 dicembre alle 16. Intanto sono comunque moltissimi gli eventi previsti in questi giorni dallo storico evento.

Per le mostre, la Marsiglione Arts Gallery di Como presenta da sabato 2 a domenica 24 dicembre 2017, la mostra personale del giovane artista giapponese, Taro Sakakibara, discepolo prediletto del più grande Maestro Mangavivente Yukio Shinohara. La mostra che conclude l’anno in corso, continua il focus dedicato all’arte contemporanea giapponese, analizzando diversi aspetti ormai noti e volendo sottolineare le varietà di linguaggio e di concetto che compongono le vaste attività artistiche orientali.

Il nuovo Museo di Villa Bernasconi a Cernobbio, illuminato esternamente in queste settimane anche dal Magic Light Festival, sarà aperto tutti i giorni (solo giorno di Natale escluso) con orario continuato dalle 10 alle 18. Un’ottima occasione per scoprire questa nuova e originale realtà museale in cui è la villa stessa - un gioiello Liberty fresco di restauro – a raccontarsi lungo un itinerario alla scoperta della sua storia, strettamente legata a quella di Davide Bernasconi (primo proprietario e importante imprenditore tessile) e a quella della città di Cernobbio. Ancora per le mostre, prosegue nel weekend, a Chiasso, Immaginare di Oliviero Toscani al m.a.x. museo.

Il Circo Millennium Viviana Orfei trascorrerà le prossime festività natalizie nella città di Como dal 22 dicembre 2017 all'8 gennaio 2018. Il circo nasce da un’idea di Roberto Coda Prin e dei figli Elvis e Derek, una storica famiglia circense discendente dall’antico circo Gerardi.

Un ricco calendario di laboratori, concerti, spettacoli, letture animate, giochi dedicati a tutta la famiglia e che si svolgeranno tra il Museo Giovio e il vicinissimo teatro La Lucernetta fino al 30 dicembre 2017. Per i bambini e le famiglie di Como questa iniziativa sarà un’occasione speciale per abitare il museo della propria città, il quale prima di essere uno scrigno di oggetti antichi e preziosi, è stato una dimora ed è ancora oggi un luogo dove ci si può sentire a casa, in famiglia.