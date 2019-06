I 10 eventi da non perdere questo weekend a Como

Primo weekend d'estate con Villa Olmo, Villa Sucota e Villa Bernasconi inondate dagli eventi di Parolario. La musica invece la fa da padrona tra Inverigo e la Svizzera. Ma vediamo insieme tutti gli appuntamenti di questo weekend in città e dintorni con anche il lago di Como protagonista assoluto con i suoi attesi fuochi.

La Sagra di San Giovanni, che si terrà quest'anno sabato 22 giugno rappresenta la più antica manifestazione del Lago di Como per tradizione, arte, fede e folclore e trova nell’incantevole scenario dell’Isola Comacina un luogo unico di attuazione. Tutti i dettagli el programma completo sono disponibili nella pagina ufficiale dell'evento. La manifestazione, con il caratteristico spettacolo pirotecnico-musicale - i più famosi fuochi d’artificio del Lago di Como - e il simbolico incendio dell’Isola Comacina, vuole ricordare il glorioso passato vissuto dal territorio tremezzino e dal territorio lombardo, inaugurando, come avviene ogni anno, la stagione turistica del Centro Lario.

Venerdì 21 giugno, durante la seconda giornata di Parolario, Villa Olmo a Como vedrà protagonisti Michele Serra – ospite per la prima volta del Festival - con “Le cose che bruciano”, Viviana Mazza con il reportage “Le ragazze di via Rivoluzione”, ma anche Erminio Bonanomi, Ketty Magni e Roberto Pozzi, autori editi da Bellavite, con le loro novità, e Vittorio Lingiardi con Uber Sossi in un dialogo riguardo alla diagnosi, momento chiave del rapporto medico-paziente.

Sabato 22 giugno Parolario vede protagonisti Flavio Soriga con il nuovo romanzo “Nelle mie vene”, Piersandro Pallavicini con “Nel giardino delle scrittrici nude”, ma anche Rosa Teruzzi e Alice Basso con due nuovi gialli, presentati durante l’incontro che renderà omaggio anche al maestro del noir Giorgio Scerbanenco.

Domenica 23 giugno a Parolario Simonetta Agnello Hornby e Filomena Campus saranno protagoniste dello spettacolo “Credevo che”, un profondo dialogo con musica sulla violenza domestica. Ingresso a pagamento: €10 (corsia preferenziale per i possessori della Card Amici di Parolario 2019).

Musica Live

C'è molta attesa per questo grande evento di Storie di Cortile che arriverà in provincia di Como venerdì 21 giugno, per la precisione a Villa Sormani di Inverigo. Jake Clemons è il sassofonista di Bruce Springsteen e arriva in Italia con la band per presentare il suo nuovo disco, Eyes on the Horizon, prodotto da Eddie Kramer con la partecipazione di Tom Morello. Jake Clemons è entrato in pianta stabile nella E Street Band nel 2012 dopo la scomparsa di suo zio, il leggendario Clarence Clemons. Non è un caso che Jake sia in tour in Italia proprio a giugno, il mese in cui è scomparso Clarence, il mese in cui, pochi giorni fa, è stato presentato al mondo il nuovo e inaspettato disco di Bruce Springsteen, Western Stars, uscito dopo un anno di spettacoli a Broadway.

JazzAscona festeggia quest’anno la 35. edizione, proseguendo sulla via tracciata col progetto The New Orleans Experience–Original Music & Food from Louisiana, frutto di un accordo di collaborazione esclusivo con le autorità della Citta del Delta. Il ricco programma comprende artisti di spicco da New Orleans: fino al 29 giugno oltre 150 concerti, jam session notturne, omaggi a grandi artisti del passato, parate di brassband e altro ancora. E sul lungolago di Ascona – quasi fossimo in riva al Mississippi - si potranno gustare deliziose specialità culinarie dalla Louisiana.

Archivio Spallino

Venerdì 21 giugno l'archivio "Antonio Spallino" verrà presentato all stampa alla presenza di Luigi Cavadini e Diego Minonzio. Nel pomeriggio dello stesso giorno, dalle 15:00 alle 18.30, e nella mattinata di sabato, dalle 10 alle 12.30, lo studio sarà aperto al pubblico per una piccola mostra fotografica dedicata ad Antonio Spallino, organizzata grazie a Enzo Pifferi.

Ville e luoghi da scoprire

Venerdì 21 giugno, giorno in cui si celebra il solstizio d’estate, verrà organizzata a Villa Carlotta una serata all’insegna della magica atmosfera che le erbe spontanee, la luna e i sogni possono regalare.

Simbolo della città di Como, sentinella di pietra a protezione della stessa, il Castello Baradello è ben visibile a chiunque si avvicini alla città. Il Castello occupa un importante punto strategico. Dalla cima della Torre è possibile godere di un panorama davvero mozzafiato: dalla Svizzera a Milano, dal Monte Rosa al Resegone. Una vista unica, a 360° sul lago, sulle Alpi e l’intera pianura padana. Il percorso museale interno consente alle guide di accompagnare il visitatore attraverso il tempo, dalle origini di Como ai giorni nostri. L'escursione serale di venerdì 21 giugno parte da piazza Camerlata e comprende anche la visita alla Cava di Camerlata.