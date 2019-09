I 10 eventi da non perdere in questo weekend a Como e al lago

Ultimo weekend di settembre con tempo incerto e molti appuntamenti importanti in particolare a Como, Cernobbio, con le feste dei borghi. Ma vediamo insieme i migliori eventi di questo weekend con il lago di Como sempre protagonista con la bellezza delle sue ville e dei loro incantevoli giardini.

1 - Lake Como Design Fair

Dopo il successo della prima edizione, Lake Como Design Fair torna,sino a domenica 22 settembre 2019, e occupa due sedi prestigiose nel cuore della città. La manifestazione accoglie il design contemporaneo nelle sale affrescate del Ridotto del Teatro Sociale di Como e introduce, al Palazzo del Broletto, una nuova sezione interamente dedicata all’architettura. Un appuntamento annuale che consolida il suo formato - una fiera priva della ripartizione in stand, che sembra una mostra e dove tutto è in vendita - e ne amplia il contenuto introducendo in anteprima l’architettura.

2 - Manchi tu nell'aria

Dopo la pausa estiva, con la riapertura dello Spazio Gloria, riparte anche la campagna di raccolta fondi Manchi tu nell’aria per l’acquisto colletivo del cinema Gloria di Como. Per venerdì 20 settembre è stata organizzata una festa incontro durante la quale i soci e i sostenitori saranno aggiornati: le novità progettuali, le prime iniziative previste. Sarà anche una serata di grande musica con il maestro serbo Jovica Jovic e l’Alex Gariazzo trio.

3 - Borgovico Street

Sabato 21 settembre, dalle ore 14 alle ore 24, l'Associazione Borgovico Street, ha promosso una grande festa in via Borgo Vico vecchia: sorrisi, musica, mercatini, arte, installazioni, ottimo cibo, birre artigianali, laboratori e tanto divertimento. La strada, completamente chiusa al traffico veicolare, ospiterà varie forme di intrattenimento, accompagnate dalle specialità culinarie preparate da All i Oli, MacinatoFresco_CO, Comi107, Focacciaro di Borgovico - Il Forno di Lo Fiego R. & C. S.A.S., Bar l'Antico Borgo, Dolciamo Pasticceria, Figli dei Fiori Osteria, furgoncino MOJITO e dalle birre artigianali di Il Birrivico.

3 - Qui c'è campo

Assaggi d’autunno – in occasione della Festa del Borgo - è il secondo appuntamento di Qui c’è campo, il progetto nato per rendere Cernobbio il centro di riferimento di un’agricoltura moderna che stimoli la nascita e lo sviluppo di nuove attività e la creazione di una filiera agricola. I temi su cui ci si focalizzerà il 21 e 22 settembre a Cernobbio sono: i prodotti a chilometro zero, l’agricoltura biologica e sostenibile; il paesaggio montano e collinare, il lago, la città dalla forte vocazione turistica.

4 - Lago di Como in vela

Anche quest’anno Bellagio e Pescallo saranno il fulcro del Trofeo Grand Hotel Villa Serbelloni che avrà luogo venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 settembre. Bellagio Sailing avrà il compito di far vivere questa esperienza al massimo per chi vorrà partecipare come spettatore su una delle barche della flotta, tra cui la barca d’epoca “La Dama di Bellagio”. Il trofeo, metterà ancora una volta sulla stessa linea di partenza appassionati di vela, barche d’epoca e classiche, piccole imbarcazioni di famiglia, oltre a tantissimi appassionati e semplici curiosi. In occasione di questo importante evento, Bellagio Sailing, ha lanciato dei tour in barca. Tra le varie esperienze possibili, dei tour per poter godere dei giorni pre-evento o durante le regate di sabato 21 e 22 settembre.

5 - Take a Seat

Il calendario unico del Comune di Como, fino al 28 settembre riunisce 120 iniziative tra eventi culturali, mostre, festival e grandi eventi, eventi sportivi, mercatini tipici e rassegne hobbistiche, che si svolgono in città nei mesi di agosto e settembre. La rassegna estiva Take a Seat, organizzata e promossa dall'amministrazione comunale, si integra nel calendario unico proponendo 33 eventi di musica, teatro, arte varia, selezionati da una commissione tecnica di esperti, in 16 differenti location di pregio del centro storico il venerdì e il sabato sera dalle 19 alle 23. Ogni spettacolo dura dai 30 ai 50 minuti con una replica la stessa sera nello stesso luogo. I solisti della Bellagio Festival Orchestra, sabato 21 settembre ai Portici Broletto, con Curt Schroeter al flauto, mentre il duo LGL sarà a Largo Miglio

6 - Palio del Baradello

Sabato 21 settembre per il Palio del Baradello ultimo appuntamento con l'investitura dei bambini a Cavalieri dell’Imperatore e a Dame dell’Imperatrice, mini corso di falconeria e spettacolo con falchi con Il Mondo nelle Ali, laboratori e scene di vita medievali, Arcieri del Drago Alato, mercatino di Artigiani hobbisti medievali, il Gruppo ABC merletti, giostre e giochi medievali, incursioni di Morgana e la sua carrozza; danze medievali con le Kalenda Maye, i Trampolieri della Parada par Tücc gruppo di Sbandieratori e musici, Tavernola, gruppi di giocolieri Circoliamo, gruppo di merletto col tombolo, gruppo Le amiche e gli amici del Tombolo, Messer Luigi e il suo gioco da tavolo. Caccia al tesoro medievale.

7 - Como in ogni Senso

Il Festival Multidisciplinare "Como in ogni Senso", vincitore del bando cultura del Comune di Como prosegue sabato 21 settembre al Salone Enrico Musa - Associazione Carducci Como - con "Guarda che luna - 50 anni dall'allunaggio" conversazione con Fabio Peri - astrofisico - direttore del Planetario di Milano - musica a tema e proiezioni Alberto Martinelli, violino Gabriele Miglioli, violoncello Elena Trovato, arpa Luigi Signori, pianoforte e voce. Como in ogni Senso" propone quattro eventi multisensoriali dedicati alle invenzioni scientifiche, all'arte, alla storia del XX secolo. La musica farà da filo conduttore con il suo potere evocativo, avvolgendo il pubblico in un'esperienza totale e immersiva.

9 - Musica al Grumello

Musica, emozioni e natura: queste le parole chiave del concerto che si terrà domenica 22 settembre nel meraviglioso contesto del Grumello. Lasciatevi trasportare dalle melodie della musica classica mentre ammirate il parco in tutti i suoi colori; a partire dalle 11.30 ad accompagnarvi nel percorso musicale sarà il Trio Ethos con la violinista Anna Orelio, famosa grazie alle sue tournèe in tutto il mondo, Vincenzo Mocata, eccellente musicista che vi sorprenderà al violoncello, e Sabrina Nardi, familiare a molteplici teatri e orchestre italiane per la sua maestria nel suonare oboe e corno inglese.

Banca Generali Private rinnova l’impegno a sostegno dell’arte presentando “Resilienza”, la personale di Christian Balzano (Livorno, 1969) che fino al 27 settembre 2019 sarà ospitata nella nuova sede dei private banker e wealth manager in Lungo Lario Trento 9 a Como.

Mercatini a Como

Le pittoresche bancarelle con pezzi unici e occasioni di artigiani e hobbisti, pezzi di antiquariato o piatti tipici si possono trovare passeggiando tra le vie della città: nella vecchia piazza del mercato del grano, lungo i Portici, nelle piazzette sul lungolago o sotto le mura.

Piazza San Fedele

Mercatino dell'Artigianato

Sabato 21 settembre 2019

Mercato Coperto, via Mentana 5

Mercato coltivatori e prodotti tipici comaschi

Martedì e giovedì mattina, venerdì (facoltativamente) e sabato tutto il giorno