I 10 eventi da non perdere questo weekend a Como

Nuovo weekend di maggio con l'incognita maltempo che ha condizionato qualche evento. Restano molti appuntamenti in città e sul Lago di Como. Ecco la nostra guida con gli eventi più importanti da oggi fino domenica 19 maggio.

L'edizione 2019 del Festival della Luce, che si terrà in vari sedi della città fino al 23 maggio, si annuncia quindi ricca di eventi nel cuore della città (ma non solo), tutti cuciti dal filo d’argento del Chiarodiluna, titolo scelto quest’anno. Splendidi i luoghi in cui si svolgeranno i diversi eventi, tra i quali il Teatro Sociale a la Sala Bianca del Sociale, il magico Ninfeo del Museo Civico Paolo Giovio di Como e anche qualche sede esterna, come il Teatro Nuovo di Rebbio e Villa Imbonati di Cavallasca. Fino al 23 maggio due mostre La Luna all’Università dell’Insubria di Via Valleggio, a cura di Maria Bondani, ricercatrice CNR-IFN (Dipartimento di Scien­za e Alta Tecnologia dell’Università dell’Insubria di Como) con i ragazzi delle scuole che l’hanno realizzata; Luna di Seta al Museo della Seta, con le foto lunari di Edoardo Romagnoli e le loro stampe su seta.

Musica Live

L'Officina della Musica di Como, in collaborazione con Alta Fedeltà, porta in città, sabato 18 maggio alle 21, i Delta V, una tra le band elettropop più seguite d'Italia negli anni a cavallo tra i '90 e i 2000, per un imperdibile showcase del nuovo album Heimat. Svariate collaborazioni con tanti big della musica italiana, una ricca discografia e centinaia di concerti passati per nobili palchi ne fanno una delle realtà più interessanti anche del panorama attuale. Ne abbiamo parlato con Carlo Bertotti, fondatore dei Delta V insieme a Flavio Ferri, questa intervista.

Graziano Romani è un'artista molto amato a Cantù, dove sul palco del live club All'1&35circa ha tenuto molti concerti coinvolgenti. Il suo ritorno è atteso venerdì 17 maggio, alle 21.30. A ruota libera / Freewheeling: the duet album, ventunesimo album di Graziano Romani tra band come Rocking Chairs, Megajam 5 e un lunga carriera solista, viene così descritto dal rocker emiliano, che dopo Vivo/Live e Soul Crusader Again: the songs of Bruce Springsteen arriva alla prova numero tre con l'etichetta Route 61 Music.

Shanna Waterstown, attesa sempre a Cantù sabato 18 maggio, è considerata una delle più interessanti voci blues femminili degli ultimi anni. Nata nel Sud degli Stati Uniti, è cresciuta nelle “churches” della sua città cantando prevalentemente gospel, per poi trasferirsi a New York, poco più che adolescente. In quel nuovo contesto entra a contatto con il jazz e il musical. Queste nuove espressioni musicali uniti ad alcuni fortunati tour ln giro per il mondo con artisti del calibro di Buddy Guy la portano ad avvicinarsi sempre più a Parigi, città che nel giro di pochi anni diventerà la sua nuova sede abitativa. Il suo ultimo lavoro discografico, Inside My Blues, ha incontrato il parere più che favorevole di pubblico ed addetti ai lavori che l’hanno consacrata all’unanimità come la voce più autorevole della nuova scena mondiale.

Ultimi biglietti disponibili per lo straordinario tributo ai Queen e a Freddie Mercury in scena al Palazzo dei Congressi di Lugano sabato 18 maggio. Una favola quella di Freddie e dei Queen fatta rivivere dalla penna di uno dei più prestigiosi autori italiani e dalla voce di Sonny Ensabella frontman dei Queenmania, il tributo più acclamato in Europa alla band inglese. Uno spettacolo nello spettacolo dove video, musica e favola si intrecciano in un crescendo di emozioni, dagli esordi a A Night at the Opera, dal Live Aid a Wembley.

Sabato 18 maggio 2019, allo spazio della Comunità Educativa Annunciata a Como, una serata speciale di musica e danze, tra Africa e Canada. Marius Seck è un musicista di Dakar, operaio in una fabbrica di Alessandria. Suona e canta canzoni che veicolano messaggi di pace e di gioia sulle note delle antiche musiche della sua terra. Nel 2000 registra il primo album Ndioukeul, arrangiato con Samba Laobe Ndaye, Youssou Camara e il gruppo Missal da Dakar con alcuni elementi della band di Youssou N’Dour. A Marius e alla sua band si aggiungerà il celebre cantautore canadese Bocephus King, la cui musica è ricchissima di contaminazioni e collaborazioni.

Lake Como Comic Art Festival

A Villa Erba di Cernobbio il 18 e 19 maggio 2019, il Lake Como Comic Art Festival è un evento creato da alcune delle persone che hanno fondato il Big Wow Comic Fest in California e il Paris Comic Expo. Contrariamente ad altre comic convention, LCCAF si concentrerà sulle tavole originali e i migliori creatori di tutto il mondo nel settore dei fumetti: ciò che invece non sarà presente sono ospiti dei media, cosplayer o venditori di ninnoli solo marginalmente legati al mondo dell’arte del fumetto. Chiaramente questi hanno un posto in alcune convention, ma non al LCCAF.

Libri

Sabato 18 maggio, alle 18, alla Libreria Ubik di Como, Alessia Gazzola presenta il suo nuovo romanzo "Lena e la tempesta" edito da Garzanti. Dialoga con l'autrice Alessia Roversi, giornalista.

Proseguono a Como, all'auditorio di via Sant'Abbondio gli appuntamenti di LarioBook. Domenica 19 maggio, alle 18, sono attesi Damiano .