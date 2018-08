Cosa fare questo weekend a Como

Como Summer Festival è il calendario di eventi gratuiti promossi dal Comune di Como attraverso il bando che nelle scorse settimane ha suscitato diverse polemiche in città per i suoi ritardi e l'esiguità del programma. Ad organizzarli, alla fine, sono i due player culturali, Nota su Nota e Nerolidio, che sono stati costretti a dividersi in parti uguali il bando di Palazzo Cernezzi. Quattro concerti a testa quasi tutti nel mese di agosto con una coda a settembre. Sabato 18 agosto si torna in piazza Grimoldi a Como per il concerto di Marco Bianchi Vibes Trio.

Per la prima volta, Zelbio Cult ospita una serata dedicata alla poesia: sabato 18 agosto uno dei più apprezzati poeti italiani contemporanei, Roberto Mussapi, legge e commenta le più belle poesie d’amore di Giacomo Leopardi. “Amor là nel profondo” è la sua recente antologia, curata per l’editore Salani. In pochissimi poeti della nostra storia letteraria - spiega Mussapi - il cuore dell’uomo, la fame d’amore, la percezione del dolore coincidono in modo cosi potente e simultaneo come in Leopardi. Poeta e drammaturgo, Roberto Mussapi è anche autore di saggi e opere narrative, e ha all'attivo una vasta opera di traduttore e curatore di autori classici e contemporanei“

Le Mostre

I Musei Civici di Como hanno scelto di puntare ad una programmazione di attività con tre obiettivi specifici che riguardano: la revisione degli allestimenti permanenti attraverso eventi temporanei, l’organizzazione di mostre site-specific pensate e costruite nei luoghi di cultura cittadini e la pianificazione di esposizioni che prevedano il connubio antico-contemporaneo. La mostra dell’artista milanese, Francesco Diluca classe 1979, ben si inquadra in queste ultime due casistiche. Archè, la personale di Francesco Diluca al Museo Giovio di Como è visitabile fino al 16 settembre.

Carlo Pozzoni, anima storica della fotografia comasca, ha deciso di esporre una selezione di suoi scatti nella speranza che possano offrire al visitatore una sorta di percorso narrativo per immagini. Dopo l'inaugurazione, Snapshot prosegue alla Tenuta De L’Annunziata di Uggiate Trevano fino all'1 settembre.

Nell’ambito del processo di rivalorizzazione della Pinacoteca Civica di Como e di una nuova progettazione degli spazi, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Como organizza la mostra “Giuseppe Terragni per i bambini: l’Asilo Sant’Elia” che si tiene fino al 4 novembre nelle sale destinate alle esposizioni temporanee della Pinacoteca.