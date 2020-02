I 10 migliori eventi del weekend a Como e dintorni

Terzo weekend di febbraio con tanta musica e teatro a Como e Cantù. Vediamo allora insieme i migliori eventi di questo weekend fino a domenica 16 febbraio con il Lago di Como sempre protagonista anche con la bellezza delle sue ville e dei loro incantevoli giardini.

Quale luogo migliore di Villa Carlotta per celebrare il giorno più romantico dell’anno? Venerdì 14 febbraio dalle 18.30 nella bella dimora storica affacciata sul Lago di Como, si terrà un evento speciale per innamorati con visita e degustazione “San Valentino con Romeo e Giulietta”. A Villa Carlotta vi racconteremo incredibili storie d’amore celebrate dalla letteratura e immortalate per sempre nel marmo e sulla tela dalle mani sapienti di famosi artisti. Un viaggio emozionante attraverso capolavori assoluti della storia dell’arte…ovviamente da vivere in due! A seguire, aperitivo. Costo: 35,00 euro a persona. Evento attivabile con un numero minimo di 5 coppie. Qui anche un consiglio per dove andare a cena per San Valentino.

1998. Giorgia e Salvatore. Un quartiere di periferia difficile, malfamato. Lui il boss della zona, droga, armi, soldi sporchi, temuto da tutti, anche se è solo un ragazzo. Lei, 18 anni, al mattino nella scuola del centro e al pomeriggio sul muretto del quartiere, eternamente in conflitto con se stessa, fuori posto in entrambi i luoghi. Le loro strade si incrociano un pomeriggio, nella palestra del quartiere, un amore sfiorato che per pochissimo potrebbe cambiare il corso della storia e, invece, come spesso accade quando la realtà si mangia l’illusione, i due devono dirsi addio. 2018. Il luogo è lo stesso: la palestra, ormai abbandonata da anni. È qui che lui si nasconde, ormai ridotto a un rottame. È qui che lei, nonostante la sua vita borghese, cerca rifugio. Al Teatro San Teodoro di Cantù venerdì 14 febbraio.

ll gruppo guidato da Gian Battista Galli si offre ancora a Como nel noto spettacolo omaggio a Fabrizio De André insieme ad Alfredo Scogna. Nel nome del Faber si tiene sabato 15 febbraio, alle 21, alla Piccola Accademia Teatrogruppo Popolare di Via Castellini 7. Il pretesto per i Sulutumana è anche quello della promozione della versione in vinile a tiratura limiatate 33 giri del già citato Vadavialcù: un 33 giri con una confezione originale ed ecosostenibile curata, come era stato per il formato digitale, dall’artista Enrico Cazzaniga e dal grafico Fabrizio Bellanca. Per questi concerti i Sulutumana si esibiscono nell'ormai classica formazione in trio: Gian Battista Galli alla voce e fisarmonica, Nadir Giori al basso e contrabbasso, Francesco Andreotti alle tastiere.

Senza un anniversario particolare, senza un motivo per festeggiare, neppure perché è San Valentino (ma se volete ascoltare le più belle parole d'amore mai scritte è la sera giusta), ma solo perché amare Leonard Cohen e dimostralo ricordandolo con le sie canzoni è un atto di fede. Sul palco del live club All'1&35circa di Cantù, alle 22, Sara Jane Ceccarelli (vincitrice dell'edizione 2019 del contest de L'Isola che non c'era), Gian Battista Galli dei Sulutumana, Marco Belcastro e Clara Zucchetti, Elena Fasola e Alessio Brunialti.

Una terra immaginaria, il punto di arrivo di ogni viaggio, E il punto di ripartenza, per viaggi nuovi. Il punto nella mappa dove il concetto di confine sfuma, tutte le identità' si sciolgono e convergono in una terra e in un suono nuovi. Un racconto, di parole, di silenzi e di suoni. Sul palco del live club All'1&35circa di Cantù, sabato 15 febbraio, alle 22, si incontra e si incrocia la storia di due musicisti viaggiatori, e la loro idea allargata di un blues, in costante rimbalzo su due sponde dell'oceano e dei mari nostri, Un suono che comprende e incorpora la “lezione americana” ma anche le suggestioni del sud Mediterraneo, dei suoi profumi di Asia e di Africa, le rarefazioni della musica ambientale e il senso del suono concreto.

Refugees Welcome Como invita alla presentazione del libro Future. Il domani narrato dalle voci di oggi, un'antologia di racconti curata dalla scrittrice italo somala Igiaba Scego. Lo sguardo femminile su una società in cambiamento: radici e futuro; identità e tradizione; seconde generazioni e cittadinanza. Future parla di tutto questo attraverso la penna di undici giovani donne afroitaliane. Il libro è presentato domenica 16 febbraio all'Officina della Musica di Como, alle 21, da una delle autrici, Addes Tesfamariam, che dialoga con la giornalista Alessia Roversi.

Torna l'appuntamento artistico che racconta i giovani artisti del territorio comasco e non solo. Dopo il successo della precedente edizione Frammenti giunge alla sua seconda tappa, carico di novità. Un parterre di artisti ampliato, con linguaggi espressivi che spaziano dalla pittura alla fotografia, dalla street art alle video installazioni. Gli artisti coinvolti sono: Martino Bizzanelli, Roberto Clerici, Silvio Curti, Chiara Gaffuri, Luca Gandola, Martina Legovic, Dario Luzzani, Massimiliano Mazza, Leonardo Moroni, Riccardo Pontiggia, Giovanni Pusterla e Somnorphine. L’esposizione rimarrà visitabile sino al 22 febbraio 2020; location d’eccellenza è il Chiostrino Artificio di Como, centro culturale coordinato dall’associazione Luminanda, sempre attenta a portare in città progetti culturali di qualità e multidisciplinari.

8 - Il meglio del Lago di Como

9 - Le altre Mostre

ll Museo della Seta di Como fino al 31 marzo 2020 propone “ll maestro è nell’anima. Lorenzo Riva - Cinquant’anni di alta moda”, la prima mostra personale dedicata allo stilista Lorenzo Riva, curata da Paolo Aquilini. Famoso in tutto il mondo per aver vestito le più prestigiose spose del Jet set internazionale, Riva è maestro indiscusso anche nel pret a porter, nei vestiti di alta moda e nei sensuali abiti da sera. La mostra del Museo della Seta celebra cinquant’anni di attività esponendo abiti, bozzetti, rassegne stampa internazionali e per la prima volta sottolinea il genio eclettico dello stilista monzese attraverso le sue poco note ma incredibili collaborazioni. Una sezione della mostra “Marcello Dudovich (1878-1962). Fotografia tra arte e passione” (al m.a.x. museo di Chiasso fino al 16 febbraio 2020) sarà ospitata anche nel Museo di Villa Bernasconi a Cernobbio fino al 16 febbraio 2020. Triestino di nascita e internazionale per vocazione, illustratore e cartellonista di successo, Marcello Dudovich fu un assoluto innovatore e costituisce uno dei riferimenti più importanti nella storia del manifesto. Di lui si ricordano – solo per citarne alcuni – i coinvolgenti manifesti per i magazzini Mele di Napoli, per Borsalino, la Rinascente di Milano, Campari, Martini, Agfa film, Pirelli.

10 - Mercatini

Le pittoresche bancarelle con pezzi unici e occasioni di artigiani e hobbisti, pezzi di antiquariato o piatti tipici si possono trovare passeggiando tra le vie della città: nella vecchia piazza del mercato del grano, lungo i Portici, nelle piazzette sul lungolago o sotto le mura. Sabato 15 febbraio: piazza San Fedele: mercatino dell'artigianato; via Mentana 5: mercato coperto, mercato coltivatori e prodotti tipici comaschi; Rebbio: mercato agricolo prodotti locali biologici.