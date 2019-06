I 10 eventi da non perdere questo weekend a Como

Primo weekend con un sole (e il lago in piazza) davvero estivo con le vie e le piazze inondate dagli eventi serali di Como in Jazz. La musica la fa da padrona anche in Svizzera. Ma vediamo insieme tutti gli appuntamenti di questo weekend in città e dintorni,

Una tradizione ormai consolidata, un appuntamento immancabile che dà avvio all’estate vissuta con gioia negli spazi urbani, pacificamente occupati dai suoni, dai colori, dai profumi del mondo. Festate giunge quest’anno alla XXIX edizione, che porterà a Chiasso venerdì 14 e sabato 15 giugno alcuni fra i migliori interpreti e gruppi della World Music internazionale. Focus particolare sulla dimensione femminile, che verrà messa in rilievo dalla presenza di grandi interpreti strumentali e vocali come la straordinaria bassista e cantante ivoriana Manou Gallo, nella foto sotto.

Musica Live

Al via la seconda imperdibile edizione del Connection Festival che si svolgerà in Piazza Grande a Locarno nei giorni di venerdì 14 e sabato 15 giugno. Ad aprire la due giorni sarà il rapper Salmo. Dopo aver dato il via alla sua prima tournée interamente sold out nei palazzetti italiani, arriva a Locarno con il suo “Playlist Summer Tour" per l’unica data in Svizzera. Il giorno seguente l'artista dei record: Ultimo. Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, è senza alcun dubbio l’artista del momento. Ultimo viaggia ad una velocità supersonica, dai live nei locali, ai club, per arrivare ai palasport e oggi, a soli 23 anni, a vendere oltre 53.000 biglietti per “La Favola”, la speciale data all’Olimpico di Roma.

Passeggiate creative

Sabato 15 giugno sera vi aspetta la "Passeggiata nel Paese dei Pescaluna", durante la quale vi racconteranno antiche leggende del lago di Como ispirate dal nostro Satellite. Si parte alle 21 da piazza del Duomo, perché la prima pietra della Cattedrale fu posta non a caso in un giorno di Luna nuova, e arriveremo fino a Villa Olmo per ammirare la luna quasi piena sopra la città e celebrarla con un piccolo "rito" finale collettivo. L'iniziativa si concluderà intorno alle 23.30. Domenica 16 giugno alle 10.30, invece, ritorneremo in un luogo che amiamo molto, il parco di Villa del Grumello, per "Poemas en el parque". Si tratta di un percorso poetico sensoriale promosso da associazione Villa del Grumello con noi di Sentiero dei Sogni

