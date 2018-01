Cosa fare questo weekend a Como

L'associazione Bottega Volante, la libreria Feltrinelli di Como e la Casa Circondariale di Como propongono il ciclo di incontri “Classici dentro e fuori”, appuntamento mensile con letture condivise dei capolavori della letteratura italiana e internazionale. Si comincerà il 12 gennaio,alle 18, con “Il Visconte dimezzato” di Italo Calvino, prima parte della trilogia “I nostri antenati”; un racconto che è metafora suggestiva e penetrante del bene e del male, ironica parodia della ricerca di autenticità dell’uomo contemporaneo.

Venerdì, 12 gennaio, alle 22, il palco del live club All'Una e Trentacinque Circa ospita "Delitti Rock", uno spettacolo di racconti, suoni e visioni di Ezio Guaitamacchi. Che c'entrano un conte e una "cinese" nelle morti di Jim Morrison e Janis Joplin? Chi ha ucciso Kurt Cobain? Il possesso del marchio "Rolling Stones" può essere il movente di un delitto? Chi ha dato per primo la notizia della morte di John Lennon? A questi e a molti altri interrogativi, Ezio darà risposte convincenti con uno show avvincente che, insieme alle sue chitarre, vedrà sul palco al suo fianco la voce formidabile di Brunella Boschetti Venturi, "l'action painting" di Carlo Montana e le proiezioni di immagini storiche curate da Filippo Guaitamacchi.

Eclettico Gézz&Giàzz è la rassegna mensile di musica di qualità promossa da Eclettico di Cantù: dal vivo le migliori formazioni jazz, bossa, swing e manouche. Venerdì 12 gennaio, dalle ore 19, il quarto appuntamento della kermesse ospita i Samoa Wedding Trio.

Avete presente quando vi ritrovate catapultati all'interno di un film? Quando la trama vi coinvolge talmente tanto che alla fine della proiezione non siete ancora pronti ad abbandonare la finzione e tornare alla realtà? In un cinema degli anni Cinquanta, gioiello di Como recentemente riqualificato, ecco venerdì 12 gennaio allo Spazio Gloria di Como Swing All Around sarà una serata all'insegna del ballo e della cultura, elementi inseparabili nel mondo swing.

Venerdì 12 gennaio e sabato 13 gennaio alle ore 21.00 il Teatro San Teodoro ospita Aspettando Godot, spettacolo tratto dalla celebre commedia di Samuel Beckett. Due mendicanti, Vladimiro ed Estragone, aspettano in aperta campagna un certo Godot, dal quale sperano ottenere una vaga sistemazione. I due non solo non hanno mai visto Godot, ma non sono sicuri né del luogo né del giorno dell'appuntamento.

Una delle versioni più emozionanti viste in questi ultimi anni del capolavoro di William Shakespeare: si tratta di Un principe di Massimiliano Burini, portato in scena dalla giovane compagnia Occhisulmondo al Teatro Sociale di Como sabato 13 gennaio alle ore 20.30.

La rassegna di mostre d’arte al Chiostrino Artificio inaugura il nuovo anno con l’artista Giovanni Rigano, illustratore di molte graphic novel e attualmente collaboratore come Layout Artist per la Divisione Libri di Disney USA e per Agenzie di Comunicazione italiane ed estere. Il 13 gennaio 2018 alle ore 17 in occasione dell’apertura della sua mostra verrà presentato il libro “Illegal” con ospiti d’eccezione gli autori Eoin Colfer ed Andrew Donkin.

Dopo diversi anni di assenza, domenica 14 gennaio, alle 17, grande ritorno dell’operetta sul palcoscenico del Teatro Sociale, con un titolo molto apprezzato dal pubblico: La Vedova allegra. A metterlo in scena, la Compagnia di Operette Elena D’Angelo: larghi consensi in importanti teatri italiani, produzioni curate nei minimi particolari, eleganti allestimenti, uso della musica dal vivo e presenza di un corpo di ballo con 8 ballerini, soddisferanno sicuramente gli affezionati di questo genere.